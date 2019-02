Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Politi, falsul doctor estetician, prins, miercuri dimineata, la Vama Curtici, a fost reținut de poliție, sub acuzația de inșelaciune. Conform Politiei de Frontiera, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici, judetul Arad, au depistat un cetatean italian cautat…

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din București, desi avea doar opt clase, a fost adus, miercuri seara, de catre polițiști, pentru a fi audiat la Secția 4 de Poliție din Capitala.

- Matteo Politi, italianul care pretindea a fi medic de chirurgie plastica, a fost adus, miercuri seara, pentru audieri, la Sectia 4 Politie, informeaza Agerpres.roEl avea asupra sa un troler si o geanta de voiaj.Italianul a fost depistat de politisti, in cursul diminetii, in timp ce incerca sa iasa cu…

- Matteo Politi, italianul care pretindea a fi medic de chirurgie plastica, a fost adus, miercuri seara, pentru audieri, la Sectia 4 Politie. El avea asupra sa un troler si o geanta de voiaj. Italianul a fost depistat de politisti, in cursul diminetii, in timp ce incerca sa iasa cu trenul din tara pe…

- Parcagiul italian care a reusit sa patrunda in mai multe sali de operatii din spitale celebre din Capitala, fiind acuzat de plasticieni celebri ca a mutilat mai multe femei, a fost adus la Bucuresti. Matteo Politi, care practica ilegal chirurgia sub numele de Matthew Mode se afla la Sectia 4 Politie…

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din Bucuresti, desi avea doar opt clase, a fost adus, miercuri seara, de catre politisti, pentru a fi audiat la Sectia 4 de Politie din Capitala. Italianul a fost prins in Arad, in timp ce voia sa fuga din tara.

- Medicul impostor a ajuns, miercuri seara, la Sectia 4 de Politie, unde va fi audiat de procurori si politisti. Barbatul a fost adus de la Arad, fiind suspectat de mai multe fapte, printre care inselaciune.Totul a iesit la iveala dupa o investigatie a jurnalistilor de la Libertatea, in care…