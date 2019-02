Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani a fost retinut de politistii din Capitala dupa ce si-a amenintat fosta prietena, provocand un scandal in fata apartamntului acesteia. Ulterior, el a fost arestat preventiv pentru santaj, lovirea sau alte violente, amenintare si hartuire, politistii emitand un ordin de protectie…

