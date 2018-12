In perioada premergatoare Ajunului Craciunului, avand in vedere obiceiul colindatului, poliția salajeana atrage atenția cu privire la necesitatea adoptarii unor masuri preventive pentru ca bunurile cetațenilor sa nu cada in mana infractorilor: Acordați o atenție deosebita persoanelor care intra in locuința dumneavoastra cu pretextul de a va colinda. In momentul in care primiți colindatorii, nu expuneți la vedere, in locuința, obiecte de valoare care pot capta interesul hoților și nu discutați despre bunurile din interior, chiar daca aceștia se arata incantați de anumite obiecte. Nu intrați in…