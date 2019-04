”Falsificarea istoriei nu poate ascunde un adevăr dureros”. Ce nu spun Merkel și Macron Evenimentul a fost prezentat de catre mass-media obedienta binomului european ca fiind un eveniment istoric, prin care se incearca revitalizarea relațiilor dintre Serbia și Kosovo. In realitate, excluderea SUA de la summit propune o versiune istorica puțin flatanta celor doi leaderi, unuia caruia i-au ars catedrala din Paris și altuia caruia i se canta deja Oda Bucuriei, de fericire ca pleaca. Merkel și Macron doresc, dupa eșecurile succesive de a domina politica europeana, sa iși impuna din nou punctul de vedere abisal asupra Serbiei. Desigur ca de aproape doi ani de zile, utilizand și micii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

