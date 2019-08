Stiri pe aceeasi tema

- O acțiune de cautare a unei adolescente a avut loc, marți, la Mangalia, in județul Constanța, dupa ce o femeie a anunțat la 112 ca fiica ei a fost rapita. „La data de 6 august, in jurul orei 18.40, polițiștii din Mangalia au fost sesizați prin 112 de catre o femeie de 29 de ani, cu privire…

- O minora in varsta de 14 ani, din Mangalia, și-a inscenat rapirea seara trecuta. Pentru a nu fi certata de parinți ca a intarziat, fata și-a sunat mama și a anunțat-o ca un barbat ar fi luat-o cu mașina și a dus-o la marginea orașului, a notat replicaonline.ro. La data de 6 august, in jurul orei 18.40,…

- Cinci persoane, intre care un copil de aproape 2 ani, au fost ranite astazi in urma unui accident rutier produs pe Drumul Național 7 (DN 7), in zona localitatii Moraresti, informeaza Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Conform sursei citate, in accident au fost implicate doua autoturisme.…

- Un barbat din Botosani care anuntase ca se va sinucide a fost gasit si salvat de politisti, la scurt timp dupa ce disparitia sa a fost sesizata prin Serviciul unic pentru apeluri de urgenta 112, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani. Potrivit sursei citate, barbatul si-a sunat…

- In 2014 STS – Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu era capabil sa localizeze victimele unei tragedii aviatice ce au apelat numarul unic de urgența 112, iar in prezent STS este in continuare incapabil sa localizeze persoanele care apeleaza numarul unic de urgența 112, a scris pe Facebook, Augustin…

- Patru membri ai unei familii, intre care doi copii, au fost implicati intr-un grav acccident rutier, sambata, in judetul Arad, iar un copil de 9 ani a fost declarat decedat, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit de un TIR, informeaza Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- La data de 28 mai a.c., in jurul orei 5.20, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 19 ani, operator al unei societati comerciale ar fi fost amenintat de catre doua persoane, dupa care i ar fi sustras 6.000 de lei, reprezentand…