Falie uriaşă apărută în Africa. Ţara care riscă să se DESPRINDĂ de continent O falie adanca de zeci de metri si intinsa pe mai multi kilometri a aparut in regiunea Suswa din sud-estul tarii, pe linia Marelui Rift African. Mai multe sate au fost evacuate iar accesul pe autostrada Nairobi-Narok, care travereseaza regiunea a fost interzis, scrie BBC. De vina ar fi activitatea seismica, dar si ploile intense care s-au abatut asupra regiunii si care au expus fisurile. Geologii sunt extrem de ingrijorati de fenomen, dat fiind ca adancirea Marelui Rift ar putea duce in viitor la desprinderea unei mari parti din Kenya, dar si din Etiopia, Somalia si Tanzania, de continent. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

