Falcă, trimite listele USR la Parchet. Moşteanu: Nu are ce sa…

Gheorghe Falca a anuntat, astazi, numarul de semnaturi nevalidate din campania "Fara Penali in Functii Publice" care au fost depuse de membrii USR la Primaria Arad. Mai mult, edilul a specificat ca, printre altele, au fost 10 semnaturi ale unor persoane decedate, peste 600 de semnaturi ale nor persoane cu domiciliul in alta localitate la data semnarii listelor, 14 semnaturi ale unor persoane minore si 298 de semnaturi ale unor persoane cu acte de identitate expirate.

"Vor merge inspre instituțiile abilitate"

"Din acest moment, aceste semnaturi vor merge inspre instituțiile abilitate…