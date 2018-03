Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii isi stabilesc, duminica, strategia de deschidere catre societate, intr-o reuniune a Consiliului National al PNL, la Palatul Parlamentului. Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale,…

- Forurile de conducere ale PNL se reunesc duminica la Palatul Parlamentului. Consiliul Național al Partidului Național Liberal și Biroul Politic Național al partidului se vor intruni duminica la Palatul Parlamentului. Pe ordinea de zi figureaza și stabilirea unor criterii de evaluare a filialelor teritoriale…

- A fost a doua vizita externa a Familiei Regale a Romaniei in anul 2018. In luna februarie, Principele Radu a vizitat Emiratele Arabe Unite, pentru promovarea invațamantului superior romanesc in țarile Golfului. Familia Regala romana a mai vizitat Marocul in anii 2005 și 2014 și s-a intalnit, in diverse…

- Constantin Radu, primarul din Ticleni, a anuntat ca activitatea economica a firmei Expert Petroleum din oras, s-a stabilizat si nu vor mai avea loc disponibilizari. Edilul a precizat ca a discutat cu sefii companiei pentru preluarea unui parc de tractoare. Documentatiile sunt in lucru si se lucreaza…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca nu poate spune ca PSD are o problema de management, adaugand ca toti cei din conducerea partidului sunt vinovati pentru ca au recomandat la Palatul Victoria echipe neperformante. "Noi avem miercuri o sedinta a Biroului Permanent Municipal…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obiectivul principal al Congresului partidului este adoptarea unui document care sa cuprinda si un plan de dezvoltare pe termen lung a Romaniei. „Am avut o discutie cu colegii, ieri si azi. Am spus de la Comitetul Executiv in care am…

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intalnire la Guvern cu primarii de mari orașe. Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a declarat vineri ca este necesar ca Legea achizitiilor sa fie „mult mai simpla”, astfel incat sa fie facilitata atragerea de fonduri europene. Gheorghe Falca a vorbit,…

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ, reprezentanții AM POR și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regionala pentru a analiza stadiul implementarii finanțarilor europene destinate autoritaților publice locale. „S-a discutat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- Cu acest prilej, vor fi oferite informații detaliate despre modalitățile de înscriere și participare la activitățile proiectului, etapele de parcurs, condițiile de eligibilitate și de accesare a subvenției nerambursabile pentru înființarea afacerii. Obiectivul general al…

- Dupa ultimatumul primit din partea Ministerului Culturii, pentru a amplasa cat mai repede posibil monumentul Marii Uniri la Arad, primarul Gheorghe Falca a reluat ideea demolarii pieței Catedralei. Reprezentanții PSD se vor opune prin toate mijloacele legale, ca o astfel de inițiativa sa fie dusa la…

- Intrebat daca sunt salariati in Primarie care au pierdut la salariu, Negoita a raspuns: „La mine in primarie au pierdut, da". „Nu (aveau functii de conducere, n.r.), dar sunt anumite domenii care nu produc la nivelul la care sa justifice salarii mai mari. Simplu. Sunt trei servicii carora…

- Primarul comunei Vladimirescu, Ioan Crișan, a fost obișnuit in ultimii 14 ani sa conduca dupa bunul plac destinele localitaților pe care le are in administrare. Numai ca acest lucru nu mai e posibil, dupa ce PNL a pierdut majoritatea in Consiliul local Vladimirescu, astfel ca primarul Ioan Crișan va…

- Situatia de la CET Arad pare sa gaseaca o rezolvare fericita. Cel putin asa a reiesit dintr-un comunicat emis de primaria Arad in urma intalnirii de la Bucuresti dintre primarul Gheorghe Falca cu reprezentanti ai SNGN ROMGAZ SA, CET Arad si in prezenta unui secretar de stat din Ministerul Energiei (intalnire…

- Parlamentarii PSD Arad spun ca au facut in ultimele zile o serie de demersuri la nivel de guvern pentru rezolvarea problemei CET Arad, astfel incat cetațenii din municipiu sa nu ramana in plina iarna fara caldura și apa calda. In comunicatul remis marti acestia arata insa ca, in urma discuțiilor…

- In filmele sale paralele cu realitatea Aradului, primarul Gheorghe Falca reactioneaza dupa ce s-a aflat ca de duminica Aradul va ramane fara caldura. Intr-un comunicat de presa, Gheorghe Falca anunta ca reprezentantii Ministerului Energiei, ai Primariei Municipiului Arad, ai CET Arad si ai Romgaz se…

- Barbu a precizat ca, prin acest proiect, a fost reglementata exercitatea profesiilor de expert si tehnician in egalitate de sanse. "Persoanele juridice din sectorul public sau din sectorul privat care au peste 50 de salariati vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician in egalitate…

- Dezastru pe piața muncii in domeniul privat. Mulți dintre cei care au un loc de munca in mediul privat au pierdut sume considerabile la salarii. Aproape doua milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari…

- "Ma uit la televizor si vad in fiecare zi o noua varianta a legii pensiilor. Nu vreti sa asteptati, totusi? Facem calcule. Trebuie sa facem si o reorganizare la Casa de Pensii pentru ca e clar ca nu putem sa recalculam 5 milioane de pensii cu acest numar de functionari.", a declarat ministrul Muncii,…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania – Sucursala Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European al Regiunilor a participat, la Bruxelles, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, coalitie care considera ca politica de…

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Guvernul cauta din nou solutii pentru ca, o data cu trecerea contributiilor in sarcina angajatului, IT-iștii sa nu aiba de suferit.„Sapt[mana aceasta o sa-i prezint doamnei prim ministru soluția pe care Ministerul de Finanțe o are astazi in lucru. Este o soluție mai buna, mai utila și mai…

- Intr-un an de zile, activitatea funcționarilor din Primarie va fi imbunatațita semnificativ. Cel puțin aceasta e principala așteptare rezultata in urma semnarii unui contract de finantare intre Municipiul Arad și Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Obiectul…

- OMV Petrom a demarat la Arad constructia celui mai mare centru regional de distribuție carburanti din vestul Romaniei. „Este vorba despre o investiție de peste 18 milioane de euro, care va face din Arad un «hub» pe calea ferata, pe transport, cat si pe logistica, marfa fiind combustibilul”, a declarat…

- Se tot vorbeste, in ultima vreme, despre eventuala implicare a lui Florin Manea la UTA. Impresarul al carui tata a evoluat pentru Rapid. Bucuresteanul a fost la Arad, a discutat cu factorii de decizie si a plecat. La prima vedere, totul pare de basm, cu un proiect pe cel putin cinci ani, la finalul…

- Invitați au fost Adrian Todor, dublu campion balcanic și medaliat la Campionatele Europene la tir sportiv, actualmente deputat, Bianca Crișan, multipla medaliata la Campionatele Naționale, dar și la Campionatele Europene și Balcanice de tenis de masa, și cunoscutul olimpic Adrian Jigau, multiplu medaliat…

- Lovitura pentru Gheorghe Falca: PNL mai pierde un primar, pe Gheorghe Feies. Este vorba despre primarul orasului Sebis, personalitate marcanta a actualului PNL. Gheorghe Feies a adunat mai multe mandate la conducerea primariei orasului Sebis si a fost lider al alesilor locali ai fostului PDL si PNL…

- Ploile torentiale cazute in ultimele ore in judetul Arad au afectat orasul Lipova, pe mai multe strazi formandu-se suvoaie. Torentii au adus de pe dealuri noroi, pietris si gunoaie, iar cateva gospodarii au fost afectate, fara a fi inundate locuinte. Locuitorii spun ca dupa cateva ore de ploaie,…

- Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație i-a inaintat astazi o scrisoare primarului Gheorghe Falca, in care a supus atentiei conducerii municipiului mai multe teme. Printre acestea se afla amplasarea busturilor corifeilor Marii Uniri in Parcul Eminescu. „In primul rand…

- Inchiderea fabricii de zahar de la Oradea aduce probleme nu doar pentru cei peste 200 de angajati ci si pentru familiile a 93 de fermieri din Bihor, Arad, Satu Mare si Timis care aveau contract cu firma. Cultivatorii de sfecla au vrut sa se asocieze si sa cumpere ei fabrica, dar negocierile au esuat.…

- „Astazi (vineri-n.r.) am luat decizia de a intra in sedinta de Consiliu pentru cinci zile si de a reveni la impozitele din 2015. Si va spun si de ce” – a precizat, vineri, primarul Gheorghe Falca in cadrul primei conferinte de presa din acest an. Apoi edilul a facut referire la „campania USR”…

- Liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Local Municipal, Beniamin Varcus a fost atacat mediatic de viceprimarul Calin Bibart. „Cunosc prea bine tupeul lui Gheorghe Falca si a echipei porta-voce care il secondeaza in infinita campanie gratuita de denigrare a opozitiei din CLM”, spune liderul grupului…

- Angajați ai CNAIR care renovau un apartament din sectorul 4. Mai multi angajati ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi in timp ce participau la renovarea unui apartament din sectorul 4 din Capitala. Imbracati cu hainele de serviciu, care poarta emblema…

- Primarul PSD Gabriela Firea minte atunci cand susține public ca edilul din Sectorul 5, Daniel Florea, nu a intenționat niciodata sa amplaseze un patinoar in Parcul Romniceanu, aflat intr-o zona protejata.

- Printre drumurile care au primit finanțare se afla și proiectul largirii la patru benzi de circulație a DJ 592 Timișoara – Moșnița Noua, dar și sporirea capacitații de circulație pe DJ 609 D, Centura ocolitoare Timișoara – Aeroport sau asfaltarea DJ 591C, sector DN 6 – Sacalaz. Lucrarile…

- Posta Romana a inceput distribuirea noilor uniforme pentru angajatii companiei din front office. Acestea vor intra in posesia salariatilor pana la sfarsitul saptamanii. In perioada de Craciun, Posta Romana a achizitionat peste 4.500 de articole vestimentare pentru angajatii din front office. Valoarea…

- Ansamblul monumental de la Hilișeu Crișan este format din biserica ortodoxa, din lemn, construita in anul 1802 de boierul Vasile Curt, dar și din clopotnița și zidul exterior, din piatra, ridicate in 1932 in stil catolic, scrie botosaneanul.ro. Citeste si ZILE LIBERE 2018. Cand pica Pastele,…

- Beniamin Varcus, liderul grupului PSD din Consiliul Local Municipal arata ca primarul Gheorghe Falca aduce aradenilor de Craciun cadouri otravite, mariri de taxe si impozite. Practic, impozitele cresc cu 25% chiar daca nu este nevoie de acest lucru pentru ca exista un excedent bugetar de peste 30 de…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Turcia estimează pentru anul viitor un număr de 38…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea Pandele, a anunțat ca in 2018 vor fi construite doua sisteme park&ride si bike&ride, care vor fi amplasate la intrarile in oras (Berceni, Iuliu Maniu, Theodor Pallady, DN1, Petricani, Pantelimon) si pe langa statiile importante de metrou. "Se vor mai construi,…

- Letitia Stoian, primarul comunei Semlac si presedinte al Asociatiei Comunelor din Romania, filiala Arad, a declarat astazi, in cadrul unei conferințe de presa la Consiliul Județean, ca se va ajunge in...

- Tot ea afirma ca sa nu se vor putea plati angajatii si nu se vor putea poata face investitii. „Prin proiectul bugetului pe anul 2018, toate primariile din judetul nostru pierd sume consistente. Comuna Semlac va pierde in jur de 170.000 Euro”, afirma Letitia Stoian. Aceasta considera ca actele normative…

- Proiectul ”Aqua Vita – conservarea si valorificarea resurselor natural de apa in zona transfrontaliera a Muntilor Carpati” a fost depus la finantare pe Programul Transfrontalier Ungaria – Slovacia – Romania – Ucraina HUSKROUA ENI CBC 2014-2020 – apelul 2, de catre Directia de Dezvoltare si Implementare…

- „Amendamentul propus de AMR face referire la alocarea unei cote de aproape 70% din impozitul pe venit pentru autoritatile locale, astfel incat scaderea ponderii impozitului pe venit de la 16%, la 10%, sa fie acoperita din cresterea procentului care ramane bugetelor locale”, a declarat Ilie Bojan, presedintele…

- Compania Rofa, parte a grupului german cu acelasi nume, produce echipamente de protectie intr-o fabrica din Arad si va incheia anul acesta cu o cifra de afaceri de 1,8 mil. euro, in crestere cu aproape 30% fata de anul 2016, conform calculelor ZF pe baza datelor companiei. In fabrica se produc circa…