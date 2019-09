Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a devenit, pe Facebook, ținta ironiilor colegului sau de partid, fostul ministru de Interne, Traian Igaș. Acesta a susținut ca fostul primar al Aradului ”cand am ajuns pe lista consilierilor județeni a fost singurul care a facut un scandal “cat casa” ca sa nu fiu…

- Consiliul Uniunii Europene are joi o intrunire, pentru o discuție pe tema desemnarii procurorului-șef european, a anunțat eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, care a precizat ca este posibil sa fie luata și o decizie legata de șefia Parchetului UE.Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan…

- „Joaca Vioricai Dancila de-a guvernarea se apropie de final. Premierul este obligat sa vina de urgenta in Parlament pentru validare! CCR a dat astazi scris, negru pe alb, ceea ce opozitia a solicitat, inca din ziua cand PSD a ramas singur la guvernare. In momentul in care si-a schimbat configuratia…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunțat, vineri, Dispeceratul Integrat din Bucuresti este functional si ca serviciilor 112, SMURD, Salvare si Pompieri li s-au alaturat acum si Politia si Jandarmeria. „Incepand de saptamana aceasta, Dispeceratul Integrat din Bucuresti este functional.…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a luat foc dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, l-a atacat pe președintele Klaus Iohannis folosind atacul de la Hiroshima.Citește și: Eugen Teodorovici SPULBERA SPECULAȚIILE: 'Nu ne imprumutam pentru salarii' ”Dupa Hiroshima, unul ca dvs.,…

- "PSD Arad s-a decis sa mearga pe mana premierului", anunta Fifor pe Facebook, prezentand declaratia liderului filialei, Dorel Caprar. "In urma discutiilor purtate cu colegii nostri, am decis ca o vom sustine pe doamna premier Viorica Dancila pentru un mandat de presedinte al PSD. Speram ca…

- "Motivarea deciziei CCR de invalidare a inițiativei „Oameni noi in politica” arata ca cel mai mare proiect civic de reforma electorala din istoria Romaniei a fost blocat, pe de o parte, de reaua-credința a primarilor sau de incompetența unor funcționari din primarii, iar, pe de alta parte, de judecatorii…