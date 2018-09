Vietati glossy, sefe de corporatii si poliglote de romgleza

Cand mi se intampla sa rasfoiesc o revista sclipicioasa, in care se desavarseste succesul feminin, ma intorc cu gandul in anii ’70-’80, la generatia mea. Frumoasele clasei luau premiu doar in primii ani de scoala. Dupa ce le cresteau poamele pieptului, treceau in planul doi al catalogului… [citeste mai departe]