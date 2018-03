Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a declarat ca obiectivul PNL pentru 2020 este sa guverneze tara in spiritul valorilor crestin-liberale, ''directie'' care, potrivit acestuia, trebuie asumata de fiecare liberal. El a sustinut duminica la reuniunea Consiliului National al PNL…

- La 28 de ani de la executarea lui Nicolae Ceausescu si a sotiei sale, Elena Ceausescu, pe locul fostei unitati militare din Targoviste se ridica un mall. Pe 25 decembrie 2017 s-au implinit 28 de ani de la executarea soțiilor Ceușescu. In anul 1989, TVR anunța ca Elena și Nicolae Ceaușescu au fost…

- Premiera intr-un orasel din Maramures: Seini e prima localitate din zona unde s-a deschis o statie de biogaz unde dejectiile animalelor sunt folosite pentru a produce energie electrica. Statia apartine Primariei. Orasul a rezolvat astfel doua probleme: gunoiul de la ferme nu mai ajunge pe camp si nu…

- Secretarul județul Dambovița, Ivan Vasile Ivanoff, a postat cateva fotografii pe contul sau de facebook in care vorbește despre vizita unui Post-ul CONFUZIE: Secretarul județului spune ca s-a intalnit cu primarul unei localitați din Spania, care nu exista apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intalnire la Guvern cu primarii de mari orașe. Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a declarat vineri ca este necesar ca Legea achizitiilor sa fie „mult mai simpla”, astfel incat sa fie facilitata atragerea de fonduri europene. Gheorghe Falca a vorbit,…

- Primarii marilor orase au discutat cateva proiecte cu premierul V. Dancila Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Stadiul implementarii proiectelor cu fonduri europene destinate autoritatilor publice…

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ, reprezentanții AM POR și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regionala pentru a analiza stadiul implementarii finanțarilor europene destinate autoritaților publice locale. „S-a discutat…

- Pe pagina de Facebook a Primariei Cumpana a fost postat un mesaj de apreciere a autoritatii publice locale pentru un locuitor din comuna. Acesta, Marian Tanase, a dat dovada de spirit civic si a ajutat 15 batrani ai comunei Cumpana, fara sustinere din partea propriilor familii. "Multumesc, domnule Marian…

- Gheorghe Falca a mai precizat ca nu au avut loc accidente dupa ce RER Vest a intervenit pe șoselele municipiului in incercarea de a combate poleiul. Primarul a spus ca „dupa ce dai cu material antiderapant și clorura de calciu, trebuie sa lasi un strat de zapada. Procedura tehnica a fost corecta. Dupa…

- Dupa ultimatumul primit din partea Ministerului Culturii, pentru a amplasa cat mai repede posibil monumentul Marii Uniri la Arad, primarul Gheorghe Falca a reluat ideea demolarii pieței Catedralei. Reprezentanții PSD se vor opune prin toate mijloacele legale, ca o astfel de inițiativa sa fie dusa la…

- Primarul comunei Vladimirescu, Ioan Crișan, a fost obișnuit in ultimii 14 ani sa conduca dupa bunul plac destinele localitaților pe care le are in administrare. Numai ca acest lucru nu mai e posibil, dupa ce PNL a pierdut majoritatea in Consiliul local Vladimirescu, astfel ca primarul Ioan Crișan va…

- Situatia de la CET Arad pare sa gaseaca o rezolvare fericita. Cel putin asa a reiesit dintr-un comunicat emis de primaria Arad in urma intalnirii de la Bucuresti dintre primarul Gheorghe Falca cu reprezentanti ai SNGN ROMGAZ SA, CET Arad si in prezenta unui secretar de stat din Ministerul Energiei (intalnire…

- Parlamentarii PSD Arad spun ca au facut in ultimele zile o serie de demersuri la nivel de guvern pentru rezolvarea problemei CET Arad, astfel incat cetațenii din municipiu sa nu ramana in plina iarna fara caldura și apa calda. In comunicatul remis marti acestia arata insa ca, in urma discuțiilor…

- Deputații Dorel Caprar, Adrian Todor și Florin Tripa au reiterat poziția PSD Arad in ceea ce privește nesabuința in gestiune și proasta administrare a societații, obiectiv care a fost transformat de primarul Gheorghe Falca intr-o adevarata gaura neagra a bugetului local. Acum, precum anul trecut și…

- Dupa ce, vineri dupa-masa, aradenii care iși incalzesc locuințele de la CET au fost informați ca vor ramane fara caldura incepand de duminica dimineața, Primaria Municipiului Arad a anunțat, vineri seara, ca sistarea furnizarii gazelor naturale catre CET a fost amanata. In consecința, se amana și…

- In filmele sale paralele cu realitatea Aradului, primarul Gheorghe Falca reactioneaza dupa ce s-a aflat ca de duminica Aradul va ramane fara caldura. Intr-un comunicat de presa, Gheorghe Falca anunta ca reprezentantii Ministerului Energiei, ai Primariei Municipiului Arad, ai CET Arad si ai Romgaz se…

- In filmele sale paralele cu realitatea Aradului, primarul Gheorghe Falca reactioneaza dupa ce s-a aflat ca de luni Aradul va ramane fara caldura. Intr-un comunicat de presa, Gheorghe Falca anunta ca reprezentantii Ministerului Energiei, ai Primariei Municipiului Arad, ai CET Arad si ai Romgaz se vor…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania – Sucursala Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European al Regiunilor a participat, la Bruxelles, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, coalitie care considera ca politica de…

- Municipiul Arad a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, obiectul acestuia fiind acordarea de finantare nerambursabila, pentru implementarea proiectului cu titlul "Planificare strategica si management al performantei la nivelul…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Sucursalei AMR Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European, a participat joi,1 februarie 2018, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, o coalitie care considera ca politica de coeziune a UE trebuie sa ramana, in continuare,…

- Intr-un an de zile, activitatea funcționarilor din Primarie va fi imbunatațita semnificativ. Cel puțin aceasta e principala așteptare rezultata in urma semnarii unui contract de finantare intre Municipiul Arad și Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Obiectul…

- OMV Petrom a demarat la Arad constructia celui mai mare centru regional de distribuție carburanti din vestul Romaniei. „Este vorba despre o investiție de peste 18 milioane de euro, care va face din Arad un «hub» pe calea ferata, pe transport, cat si pe logistica, marfa fiind combustibilul”, a declarat…

- Se tot vorbeste, in ultima vreme, despre eventuala implicare a lui Florin Manea la UTA. Impresarul al carui tata a evoluat pentru Rapid. Bucuresteanul a fost la Arad, a discutat cu factorii de decizie si a plecat. La prima vedere, totul pare de basm, cu un proiect pe cel putin cinci ani, la finalul…

- Invitați au fost Adrian Todor, dublu campion balcanic și medaliat la Campionatele Europene la tir sportiv, actualmente deputat, Bianca Crișan, multipla medaliata la Campionatele Naționale, dar și la Campionatele Europene și Balcanice de tenis de masa, și cunoscutul olimpic Adrian Jigau, multiplu medaliat…

- Deputatul PSD Dorel Caprar spune ca primarul Gheorghe Falca a transformat Aradul in jucaria sa personala, aratand pe zi ce trece ca face tot ce vrea in acest oraș. In ultima perioada, edilul se joaca de-a administrația pe banii aradenilor, ultimul exemplu fiind marirea impozitelor, dupa care, brusc,…

- Deputatul PSD Arad Adrian Todor a afirmat vineri, intr-o conferinta de presa, ca primarul Gheorghe Falca se opune amplasarii Monumentului Marii Uniri la Arad. Deputat PSD a mentionat ca la finalul anului trecut a adresat ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu,…

- Lovitura pentru Gheorghe Falca: PNL mai pierde un primar, pe Gheorghe Feies. Este vorba despre primarul orasului Sebis, personalitate marcanta a actualului PNL. Gheorghe Feies a adunat mai multe mandate la conducerea primariei orasului Sebis si a fost lider al alesilor locali ai fostului PDL si PNL…

- Ploile torentiale cazute in ultimele ore in judetul Arad au afectat orasul Lipova, pe mai multe strazi formandu-se suvoaie. Torentii au adus de pe dealuri noroi, pietris si gunoaie, iar cateva gospodarii au fost afectate, fara a fi inundate locuinte. Locuitorii spun ca dupa cateva ore de ploaie,…

- Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație i-a inaintat astazi o scrisoare primarului Gheorghe Falca, in care a supus atentiei conducerii municipiului mai multe teme. Printre acestea se afla amplasarea busturilor corifeilor Marii Uniri in Parcul Eminescu. „In primul rand…

- Administratia Falca a extins in mod aberant sistemul de parcare aproape la scara intregului municipiu Arad, fapt care a generat si o plangere penala pe numele primarului. Sistemul de parcare face zilnic multe victime din randul soferilor care uita sa taxeze, nu reusesc sa o faca din cauza parcometrelor…

- „Astazi (vineri-n.r.) am luat decizia de a intra in sedinta de Consiliu pentru cinci zile si de a reveni la impozitele din 2015. Si va spun si de ce” – a precizat, vineri, primarul Gheorghe Falca in cadrul primei conferinte de presa din acest an. Apoi edilul a facut referire la „campania USR”…

- Liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Local Municipal, Beniamin Varcus a fost atacat mediatic de viceprimarul Calin Bibart. „Cunosc prea bine tupeul lui Gheorghe Falca si a echipei porta-voce care il secondeaza in infinita campanie gratuita de denigrare a opozitiei din CLM”, spune liderul grupului…

- In etapa a 13-a din Liga Naționala de baschet feminin s-au inregistrat trei victorii ale oaspetelor și una in dreptul gazdelor. Cea mai stransa partida a rundei a fost cea de la Alba Iulia unde Olimpia Brașov s-a impus cu 70-66. Din acest meci vine MVP-ul saptamanii. Kristina Higgins a stralucit in…

- Japonia dispune de asemenea de numeroase locuri frecventate de turisti care sunt echipate cu WC-uri turcesti, insa guvernul de la Tokyo va lansa o operatiune de inlocuire a acestora inainte de Jocurile Olimpice care vor fi gazduite de Tokyo in 2020, informeaza AFP. Aproximativ 40% din instalatiile…

- *** La Sibiu, desi toti medicii au semnat documentele respective, nu au eliberat retete si trimiteri, in semn de solidaritate cu colegii din tara, care protesteaza, prin nesemnarea documentelor cu CAS, fata de problemele din sistem. In alte cazuri, medicii de familie au consultat doar pacientii cu…

- Sergiu Curca,de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, luni, fiind gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, potrivit Mediafax. “Tanarul s-a sinucis, nu exista alte suspiciuni. Politistii fac cercetari la fata locului”, se arata ...

- Nelu Iordache a fost achitat in dosarul Transalpina. Decizia anunțata vineri de Tribunalul București nu este definitiva. In dosarul Transalpina, Nelu Iordache a fost cercetat pentru complicitate la abuz in serviciu. Procurorii DNA l-au acuzat ca ar fi cerut introducerea unei clauze prin care se stabilea…

- Ansamblul monumental de la Hilișeu Crișan este format din biserica ortodoxa, din lemn, construita in anul 1802 de boierul Vasile Curt, dar și din clopotnița și zidul exterior, din piatra, ridicate in 1932 in stil catolic, scrie botosaneanul.ro. Citeste si ZILE LIBERE 2018. Cand pica Pastele,…

- In județele Arad, Timiș și Caraș-Severin vor fi rafale de 55… 75 km/h, iar la munte vor depași 80 km/h și – temporar – pe crestele cele mai inalte ale Carpaților Meridionali, 90… 100 km/h. Meteorologii atrag atenția asupra faptului ca in cursul nopții de miercuri spre joi…

- Beniamin Varcus, liderul grupului PSD din Consiliul Local Municipal arata ca primarul Gheorghe Falca aduce aradenilor de Craciun cadouri otravite, mariri de taxe si impozite. Practic, impozitele cresc cu 25% chiar daca nu este nevoie de acest lucru pentru ca exista un excedent bugetar de peste 30 de…

- Patru hoți de buzunare au fost prinși de polițiștii locali in zona Pieței 700. Oamenii legii au fost anunțați de cațiva timișoreni ca cei patru au furat portofelul unei femei care cobora dintr-un mijloc de transport. Polițiștii i-au identificat pe hoți – trei femei și un barbat – doua persoane din Timișoara…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Turcia estimează pentru anul viitor un număr de 38…

- Primarul de la Pauliș iși arunca din nou comunitatea in scandal, de aceasta data chiar inaintea sarbatorilor de iarna. Ioan Turcin nu poate trece peste problemele sale personale și profita...

- Letitia Stoian, primarul comunei Semlac si presedinte al Asociatiei Comunelor din Romania, filiala Arad, a declarat astazi, in cadrul unei conferințe de presa la Consiliul Județean, ca se va ajunge in...

- CS Universitatea Craiova s-a inteles cu antrenorul italian Devis Mangia pentru prelungirea contractului pe inca 3 ani, pana in 2021. Mangia a venit in vara trecuta cu clubul din Banie si avea contract pana la finalul acestei stagiuni. „Universitatea Craiova si Devis Mangia au…

- Tot ea afirma ca sa nu se vor putea plati angajatii si nu se vor putea poata face investitii. „Prin proiectul bugetului pe anul 2018, toate primariile din judetul nostru pierd sume consistente. Comuna Semlac va pierde in jur de 170.000 Euro”, afirma Letitia Stoian. Aceasta considera ca actele normative…

- Proiectul ”Aqua Vita – conservarea si valorificarea resurselor natural de apa in zona transfrontaliera a Muntilor Carpati” a fost depus la finantare pe Programul Transfrontalier Ungaria – Slovacia – Romania – Ucraina HUSKROUA ENI CBC 2014-2020 – apelul 2, de catre Directia de Dezvoltare si Implementare…

- „Toți cetațenii județului Arad, indiferent de simpatia lor politica, vor avea de suferit anul viitor in urma deciziei Guvernului PSD-ALDE prin care fiecare oraș și comuna pierde zeci de mii...

- „Amendamentul propus de AMR face referire la alocarea unei cote de aproape 70% din impozitul pe venit pentru autoritatile locale, astfel incat scaderea ponderii impozitului pe venit de la 16%, la 10%, sa fie acoperita din cresterea procentului care ramane bugetelor locale”, a declarat Ilie Bojan, presedintele…