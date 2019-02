Stiri pe aceeasi tema

- O amenintare cu bomba a fost primita, vineri seara, prin email, de postul de televiziune Romania TV. Brigada Antitero si Politia efectueaza cercetari la sediul postului TV. Autorul amenintarii a fost identificat, potrivit reprezentantilor SRI.

- Un tren, in care se aflau 500 de pasageri, a fost evacuat in Frankburt in urma unei amenințari cu bomba. Trenul se intorcea din Zurich și, la un moment dat, a fost oprit și evacuat de poliție chiar in...

- Autoritatile germane au inchis centrul orasului Heider si targul de Craciun din oras, dupa o amenintare cu bomba trimisa prim e-mail in cursul diminetii, au declarat autoritatile locale, mentionand ca operatiunea este in desfasurare, relateaza presa germana, citeaza

- Sediul televiziunii americane CNN a fost evacuat joi seara in urma unei amenintari cu bomba, iar dupa investigatia pornita de NYPD, jurnalistilor li se va permite reintoarcerea in cladire vineri dimineata.

- O amenintare telefonica cu bomba a obligat angajatii sa paraseasca stadionul ''La Bombonera'', pe care evolueaza Boca Juniors, cu cateva ore inainte de plecarea echipei la Madrid, unde va juca duminica cu River Plate, in mansa a doua a finalei Cupei Libertadores la fotbal, relateaza EFE.

