- Bitcoin s-a apreciat marti cu 20%, la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape cinci luni, si a tras dupa sine si alte monede virtuale, dupa o comanda majora de cumparare din partea unui cumparator misterios. Astfel, bitcoin a depăşit nivelul de 5.000 de dolari pe unitate pentru prima oară…

- Hackeri au scos la vanzare datele colectate de la mai multe site-uri sparte si incearca acum sa le vanda pe dark web, potrivit digi24.ro.Un numar de 617 milioane de conturi obtinute dupa spargerea mai multor site-uri sunt de vanzare in prezent pe dark web, intr-o singura oferta, conform unei…

- Turneul de categorie Premier la Doha si-a stabilit tintarul chiar in dimineata zilei in care echipa Romaniei s-a impus in semifinalele Fed Cup, la Ostrava, impotriva Cehiei, informeaza Mediafax. De la Ostrava, Simona Halep si Mihaela Buzarnescu vor trebui sa ia avionul direct spre Doha, Qatar, pentru…

- Procurorii din Munchen nu vor demara cercetari la adresa francezului Franck Ribery (Bayern Munchen) dupa insultele postate de acesta pe contul sau de Twitter in urma unui filmulet care a generat polemici. La inceputul lunii trecute, Ribery incarcase pe reteaua de socializare o scurta filmare facuta…

- Muzicianul britanic Ozzy Osbourne a fost spitalizat din cauza unor complicatii aparute pe fondul gripei, a anuntat sotia lui, Sharon Osbourne, miercuri noapte pe Twitter, scrie news.ro.Osbourne a fost internat pe 4 februarie, la Keck Hospital of University din sudul Californiei. „Ozzy…

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta) a reafirmat joi ca porturile italiene raman inchise pentru navele organizatiilor neguvernamentale care salveaza migranti, in timp ce una dintre acestea pare sa se apropie de Sicilia, potrivit AFP. 'A nu stiu cata provocare…