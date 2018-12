Stiri pe aceeasi tema

- Tocmai publicația la care lucra jurnalistul Claas Relotius, Der Spiegel, a anunțat ca acesta se face vinovat de frauda jurnalistica la ”cel mai inalt nivel”, relateaza The Guardian. Der Spiegel spune ca din cauza incidentului, imaginea publicației a avut enorm de suferit, poate pentru cel…

- La inceputul lunii decembrie, Claas Relotius, in varsta de 33 de ani, a primit din nou premiul Reporterul Anului pentru un articol, publicat in iunie, despre tinerii sirieni care s-ar fi aflat la originea razboiului civil ce a izbucnit in tara lor in 2011. Duminica, Claas Relotius, care a…

- Revista saptamanala germana Der Spiegel a dezvaluit miercuri, in contextul unei increderi tot mai slabe a publicului larg in mass-media, ca unul dintre jurnalistii sai vedeta, recompensat cu numeroase premii, isi falsifica de multi ani articolele, informeaza AFP. La inceputul lunii decembrie, Claas…

- Rusia a utilizat toate rețelele de socializare importante, printre care Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Instagram și YouTube, pentru a influența alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, conform unui raport obținut de The Washington Post.Cotidianul The Washington…

- Rusia a utilizat toate retelele de socializare importante, printre care Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Instagram si YouTube, pentru a influenta alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, conform unui raport obtinut de The Washington Post.

- Rusia a utilizat toate retelele de socializare importante, printre care Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Instagram si YouTube, pentru a influenta alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, conform unui raport obtinut de The Washington Post.

- Administratia de la Washington ar putea impune din decembrie taxe vamale suplimentare pentru importurile din China, in cazul in care negocierile dintre presedintii Donald Trump si Xi Jinping nu vor da rezultate, afirma oficiali americani. Statele Unite au impus deja taxe vamale pentru produse…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, s-a inscris in Partidul Democrat din Statele Unite, in contextul in care intentioneaza sa candideze impotriva presedintelui Donald Trump, politician republican, in scrutinul prezidential din anul 2020. "In momente-cheie…