FAKE-NEWS marca TĂRICEANU. Și o jumătate de adevăr Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a acuzat pe jurnaliștii care l-au intrebat de ce s-a imprumutat Romania de pe piețele externe cu 3 miliarde de euro la o dobanda uriașa ca nu cunosc economie. „Aveți impresia ca Ministerul de Finanțe s-a imprumutat ca sa plateasca salariile sau pensiile? Inseamna ca nu ați ințeles nimic, nu ințelegeți economia. In condițiile in care anul trecut deficitul bugetar a fost aproape 3%, 2,97% din PIB și anul acesta deficitul bugetar este 2,76% este clar ca datoria publica scade, din moment ce cheltuielile statului se reduc. Asta ca sa incheiem discuția ca statul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

