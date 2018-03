FAKE NEWS: Joc interactiv, lansat de BBC Numit BBC iReporter, jocul a fost dezvoltat de Studiourile Aardman, laureate ale premiilor Oscar. In cadrul jocului, cei interesati isi pot asuma avatarul unui jurnalist in camera de stiri a BBC si pot avea o experienta de genul 'alegeti singur aventura'. Jucatorii pot face alegeri, de exemplu, asupra surselor in care sa aiba incredere, fiecare alegere afectand cursul jocului. Jocul este conceput pentru categoria de varsta 11-18 ani si va fi disponibil pe mobil, tableta si computer. 'BBC a facut deja mult pentru a combate flagelul 'fake news', prin verificarea informatiilor, prin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BBC a lansat joi un joc interactiv online pentru a-i ajuta pe copii si pe adolescenti sa identifice stirile false, relateaza Press Association. Numit BBC iReporter, jocul a fost dezvoltat de Studiourile Aardman, laureate ale premiilor Oscar. In cadrul jocului, cei interesati isi pot asuma avatarul unui…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europeneldquo;, care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 ndash; 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat…

- Peste 90 de intreprinderi noi vor putea fi infiintate in urmatoarea perioada in zona urbana a judetelor Botosani, Iasi, Suceava, Neamt, Vaslui si Bacau. Programul „Let’s Start Up Afacerea ta”, confinanțat din fondul social european a fost lansat și la Vaslui. Programul se va derula pe o perioada de…

- Sorin Ovidiu Vintu l-a atacat dur pe Elan Schwartzenberg, intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV. Fostul mogul de presa l-a numit “escroc”. Schwartzenberg i-a trimis un mesaj Sorinei Matei, realizatoarea interviului, in care i-a transmis lui Vintu ca nu loveste in oamenii cazuti si ca…

- Primul film al lui martie, la Cinema Ateneu, ne indeamna sa vedem nu doar lumina primaverii, ci și pe cea din sufletele noastre. Este vorba despre comedia romantica „Lumina dinauntru” preamiata la Cannes 2017 cu premiul SACD. Juliette Binoche si Gerard Depardieu, doi dintre cei mai populari actori francezi…

- Potrivit reprezentantilor acestui proiect, acest demers ofera oportunitatea de a participa la un training de formare antreprenoriala pentru 307 persoane (angajați, persoane ocupate pe cont propriu, șomeri și persoane inactive). “Absolvenții trainingului vor avea oportunitatea de a se…

- Presedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, face un apel la cetateni sa aiba incredere in angajamentul PSD de a respecta programul de guvernare. Ioan Stan a amintit ca acelasi apel l-a facut si in cursul lunii trecute, el precizand ca romanii trebuie sa aiba certitudinea ca PSD isi va respecta ...

- Gary Oldman, care a castigat duminica primul premiu Oscar din cariera la categoria ''cel mai bun actor'' cu rolul legendarului premier britanic Winston Churchill din filmul "Darkest Hour", a fost la un pas sa refuze acest rol pentru ca fusese ''interpretat atat de bine inainte''…

- Train Sim World Founders Edition, un simulator first-person dezvoltat de Dovetail Games, va sosi pe Xbox One din 9 martie. In acest simulator care reda cu exactitate performanța, sunetul și senzația oferita de trenurile reale, jucatorii vor invața cum sa le conduca, engine-ul folosit fiind…

- Site-ul Sindicatului Fotbaliștilor (AFAN) scrie ca este scandal la Gaz Metan, una dintre semifinalistele Cupei Romaniei la fotbal. ”Milan Mitic este supus unui tratament abuziv de clubul la care este legitimat, Gaz Metan Mediaș. Fotbalistului sarb nu i se mai permite sa se antreneze cu prima echipa,…

- Filmul „Mary Poppins Returns”, regizat de Rob Marshall, cu Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda si Meryl Streep in distributie, va fi lansat pe 25 decembrie, scrie NEWS.RO, citand imdb.com.Citeste si: Decizie NEASTEPTATA a judecatorilor, dupa noile inregistrari: Instanta a decis AMANAREA sentintei…

- Biblioteca Municipala „B.P. Hasdeu” va lansa Programul de lectura Chisinaul citeste, editia a XV-a, informeaza Noi.md. Programul iși propune constituirea unei comunitați de cititori‚ prin promovarea valorilor literare și artistice autohtone și educarea culturii lecturii pentru chișinauieni. In acest…

- Așa cum s-a intamplat cu Ghost Recon: Wildlands, și Far Cry 5 va beneficia de un film scurt live action. In cazul jocului de fața este vorba de povestea a trei vloggeri care ajung in Hope Country, Montana, mai apoi capturați de cultul lui Joseph Seed. Practic, similar cu inceputul lui Far…

- Ionut Lupescu si-a lansat oficial candidatura pentru președinția FRF și si-a prezentat luni programul cu care vrea sa readuca fotbalul romanesc pe linia de plutire, informeaza Mediafax. „Kaiserul” a declarat ca programul reprezinta pentru el un manifest, o foaie pe care ...

- Comunitatea brasoveana este invitata la a doua ediție Brasov Business Brunch – Restaurant Belvedere Brasov (str. Stejerisului nr 11) impreuna cu partenerii, prietenii sau familia! Ne dorim sa facem afaceri intr-un mediu relaxat, sa savuram preparate culinare deosebite, sa degustam o bautura și sa petrecem…

- Ubisoft a lansat astazi Discovery Tour, un nou mod de a experimenta Assassin’s Creed: Origins. El este inclus gratuit in joc, dar și disponibil separat pentru 20E. Discovery Tour este modul educativ de a descoperi tot ce are Origins de a oferit in materie de istorie. Jucatorii pot parcurge turul fara…

- O tanara din Marea Britanie, in varsta de 26 de ani, și-a legat cea mai buna prietena de un și a inceput sa o injungie de mai multe ori. Cele doua erau prietene foarte bune de cand aveau 17 ani. In vara anului trecut, dupa ce au petrecut toata noaptea și au consumat alcool, a urmat momentul…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar marti se vor acorda 5 medalii de aur, la patinaj artistic (dans pe gheata, programul liber), schi acrobatic (halfpipe feminin), biatlon (stafeta mixta), short-track (stafeta 3.000 m feminin), combinata…

- Tudor Chirila i-a taxat din noi pe guvernanți și a laudat protestul mamicilor, din Piața Victoriei. Zeci de persoane au participat, duminica, la un protest in fata Guvernului, nemultumite de scaderea indemnizatiilor de concediu medical, inclusiv prenatal. Oamenii au aratat cartonase rosii guvernantilor.Citește…

- Atacantul echipei FCSB Dennis Man a declarat ca el si coechipierii sa-i s-au daruit pe finalul derbiului cu FCSB, parandu-i rau ca nu au facut la fel de la inceputul meciului."Am crezut pana la final ca putem reveni. Important este ca am reusit sa egalam, Ne pare rau ca nu am reusit sa castigam…

- Serialul „The Innocents”, produs in Marea Britanie, este o noua productie originala pe care Netflix o va lansa anul acesta.Atunci cand adolescentii Harry si June fug de o viata represiva de familie pentru a putea fi impreuna, acestia ajung intr-o extraordinara calatorie de autocunoastere,…

- Finlanda plateste de un an 2000 de persoane fara serviciu cu cate 560 de euro lunar, net, fara sa le ceara nimic in schimb. Experimentul, lansat pentru doi ani, a ajuns la jumatate si este parte a unui proiect privind atribuirea unei sume fixe tuturor cetatenilor. Numit „venitul universal pentru toti”,…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu este optimist in privinta partidei pe care echipa lui Dica o joaca in aceasta seara. Cel care are aproape 100 de meciuri la prima reprezentativa spune ca Stefan Radu trebuie inteles si gasiti alti fotbalisti la nationala. Rivalul FCSB-ului din lupta la titlu…

- Artista britanica Dua Lipa a devenit cea mai tanara cantareata al carei hit a depasit un miliard de vizualizari pe platforma online YouTube, informeaza contactmusic.com. Cantecul "New Rules" a devenit al 100-lea clip muzical din istorie care depaseste un miliard de vizualizari. …

- Marea Britanie a lansat un software care ar putea detecta si bloca orice continut jihadist de pe internet, informeaza BBC . Acesta ar putea deveni obligatoriu pentru companiile de tehnologie, potrivit declaratiilor oferite de ministrul de interne, Amber Rudd.

- In cadrul larg oferit de Aula Magna a Universitații de Vest, Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana (ATCCE) a lansat... The post Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana a lansat programul pentru acest an appeared first on Renasterea banateana .

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar miercuri se vor acorda 6 medalii de aur, la snowboard (halfpipe masculin), schi alpin (slalom feminin), combinata nordica, patinaj viteza (1.000 m feminin), biatlon (individual feminin), sanie:…

- Proiectul apartine celor de la Unibet, una dintre cele mai mari si mai respectate companii din lumea jocurilor de noroc online, prezenta si in Romania de aproximativ 3 ani. Noul brand are in spate o poveste interesanta si intra pe piata cu o campanie agresiva de marketing. Jucatorii vor avea…

- Britney Spears a anuntat un nou concert la Londra in cadrul turneului ei "Piece of Me", precum si spectacole la Birmingham si Blackpool, relateaza vineri Press Association. Cantareata a anuntat, de asemenea, ca va sustine un concert si la Paris in urma cererii uriase de bilete, precizand ca Pitbull…

- Festivalul de Jazz de la Timișoara a ajuns la ediția cu numarul 6. Organizatorii au anunțat primele nume care vor urca pe scena. Printre artiști se numara și The Cinematic Orchestra, una dintre cele mai respectate trupe britanice de jazz, dar și Kurt Rosenwinkel’s CAIPI, despre care Eric Clapton a spus…

- Inspirat de legendara sabie japoneza Kusanagi, Trust împreuna cu cei mai buni jucatori de FPS ai echipei Epsilon eSports au dezvoltat noul mouse de gaming GXT 180 Kusan. Conceput cu un design ergonomic și materiale foarte usoare, Kusan este alegerea ideala pentru orice gamer competitiv, fapt…

- Un judecator din Marea Britanie a declarat ca nu mai are incredere in bancomate dupa ce a judecat dosarul unor romani care fabricau dispozitive de clonare a cardurilor bancare. „Eu, unul, stiu ca nu voi mai folosi niciodata cu atata incredere un bancomat”, a spus judecatorul, in…

- Meciul cu Lazio se apropie, iar patronul FCSB pare tot mai suparat pe jucatorii sai dupa meciul slab cu Gaz Metan Mediaș. Jucatorii achiziționați cu milioane de euro de la FC Viitorul au fost desființați de Becali.

- iPhone X nu este primul smartphone care costa peste 1000 de dolari americani la raft, insa este primul fabricat in masa, care nu face parte dintr-o serie exclusivista sau limitata. Samsung a testat terenul in anii precedenti cu seria Note, oferind aceste modele la preturi ridicate, chiar daca hardware-ul…

- Doua asociatii din Transilvania au lansat, vineri, la Cluj, programul Critbiz, prin care 400 de persoane care vor sa isi deschida o afacere in domeniul IT si al industriilor creative vor primi educatie antreprenoriala, iar 48 dintre acestea vor fi sustinute financiar sa isi dezvolte ideile.…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicind un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit cerintelor…

- Studentii si masteranzii din Romania pot derula stagii de practica in cadrul grupului Renault Romania, ei urmand sa beneficieze de o bursa lunara progresiva in valoare de 1.200 lei si de intaietate in vederea angajarii.

- Ministrii Guvernului Dancila au trecut in viteza prin comisiile din Parlament si urmeaza sa primeasca, in scurt timp, votul in plen, care, dupa cum arata calculele, va fi unul pozitiv. Prestatia ministrilor a fost una slaba. Multi au recitat din programul de guvernare, iar cand a venit vorba…

- UDMR a decis, luni, sa acorde votul de incredere Guvernului Dancila, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, criticand insa schimbarile dese ale premierilor. „Artimetic, PSD-ALDE are majoritate, au zece voturi peste minimul necesar pentru a investi Guvernul. Am vazut si am analizat programul de…

- Realizarea Hidrocentralei de la Tarnita, obiectiv prioritar in noul Program de guvernare Atragerea de investitori pentru construirea reactoarelor nucleare 3 si 4 de la Cernavoda, precum si realizarea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de la Tarnita-Lapustesti sunt doua dintre proiectele-gigant…

- Un angajat cu norma intreaga in UE a lucrat in medie, in 2017, 40,3 ore pe saptamana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). Romanii au muncit peste medie europeana: 40,7 ore pe saptamana. Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa…

- Prim-ministrul Marii Britanii Theresa May a numit un ministru al Singuratatii in conditiile in care 9 milioane de britanici se confrunta cu aceasta problema. Guvernul a anuntat ca va continua munca deputatei Jo Cox privind izolarea resimtita...

- Trupa rock britanica Def Leppard a luat decizia de a-si publica intregul catalog muzical pe platforma de streaming Spotify si a anuntat joi ca va sustine un turneu in Marea Britanie si Irlanda la sfarsitul acestui an, informeaza Press Association. Toate albumele Def Leppard, incepand cu…

- Un nou program malware, numit Skygofree, care vizeaza dispozitivele Android, folosește metode "neimaintalnite pana acum", susțin experții de la Kaspersky Lab.Programul ar fi fost conceput in 2014, iar de atunci a fost dezvoltat mereu, astfel incat a devenit cel mai puternic instrument…

- Dupa ce s-au despartit, barbatul, numit Dan, i-a cerut sa ii returneze echivalentul a 62 de lire sterline, bani platiti de el pentru bilete la un concert Justin Bieber la care cei doi au fost, scrie go4it.ro. Citeste si Cum a descoperit o femeie din Marea Britanie ca barbatul sau o insala.…

- Bucovina Radauti si-a stabilit programul de pregatire pe care il va urma pana la reluarea campionatului Ligii a III-a de fotbal. Jucatorii radauteni se vor mai bucura de vacanta pana pe data de 22 ianuarie, cand antrenorii Daniel Balan si Dorin Goian au programat reunirea lotului. Prima saptamana a…

- Antrenorul Sebastian Tudor nu-i va avea la dispozitie pe Razvan Nitu, care se afla inca in recuperare dupa operatia de la genunchi, precum si juniorii Andrei Ivancov si Stefan Bandi. Ivancov se afla in cantonament, la Stana de Vale, cu lotul echipei de juniori CS Alpha, iar Bandi este indisponibil,…

- FC Voluntari se reunește maine, 5 ianuarie, cand jucatorii vor efectua și vizita medicala. Anunțul a fost facut pe site-ul oficial al clubului. De asemenea, miercuri, 10 ianuarie, echipa va pleca intr-un cantonament in Italia, la Bari. Acolo, jucatorii lui Claudiu Niculescu vor sta doua saptamani. Pe…

- India va depasi anul viitor Marea Britanie si Franta, din punct de vedere al economiei, estimeaza Institutul britanic pentru Economie si Cercetare in Domeniul Afacerilor (CEBR), potrivit Reuters.