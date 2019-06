Stiri pe aceeasi tema

- "Jean Claude Juncker sarutandu-l pe gura pe Klaus Iohannis in stilul celebrului sarut dintre liderul sovietic Leonid Brejnev si omologul sau redegist Erich Honecker a fost ilustratia folosita de televiziunea maghiara Hir TV in emisiunea "Bayer Show" pentru a comenta alegerile pentru Parlamentul European,…

- Duminica seara, o televiziune apropiata Guvernului de la Budapesta a prezentat o fotografie modificata in care presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pare ca-l saruta pe Klaus Iohannis, cu trimitere la sarutul simbolic dintre liderul sovietic Leonid Brejnev si omologul sau redegist Erich…

- "Impartasesc aceasta idee a descrierii situatiei care se afla in intrebarea dvs. Pot sa spun ca nici cei mai varstnici nu-si mai aduc aminte cand a mai fost atat de buna relatia ungaro-sarbeasca ca si astazi. Si e greu sa ne aducem aminte de vremurile in care relatiile ungaro-slovace au fost atat…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reluat vineri atacurile asupra statului major al dreptei europene, cu care partidul sau este aliat, luandu-i la tinta pe Jean-Claude Juncker si Manfred Weber, cu prilejul lansarii campaniei sale pentru alegerile europene, relateaza AFP.Viktor Orban a declarat…

- Conform noilor masuri adoptate, anuntate de premierul Viktor Orban in luna februarie, cuplurile casatorite in care femeia nu a implinit varsta de 40 de ani pot primi un imprumut fara dobanda in valoare de 10 milioane de forinti (35.000 de dolari). Conditiile impuse prevad ca ambii parteneri sa aiba…

- Premierul ungar Viktor Orbán i-a atacat din nou pe "birocrații de la Bruxelles" duminica, la câteva zile dupa ce a primit un avertisment din partea aliaților sai conservatori din Parlamentul European, iritati de o campanie de afisaj eurofob din Ungaria, potrivit Le Figaro, citat…

- Partidul Popular European s-a intrunit miercuri, 20 martie, in Adunarea politica, pentru a discuta, in principal, daca Viktor Orban va ramane sau va fi exclus din partid. Ii sunt reproșate numeroasele atacuri lansate de acesta la adresa lui Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. In cadrul…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, succesoarea cancelarului german Angela Merkel la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), a sustinut miercuri suspendarea Fidesz - formatiunea de guvernamant din Ungaria - din Partidul Popular European, transmite Reuters. "Cata vreme Fidesz nu restabileste…