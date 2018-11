Faimosul diamantul roz, Pink Legacy, a fost scos la licitaţie ''Greutatea sa exacta este de 18,96 carate. Tinand cont ca majoritatea diamantelor roz cantaresc mai putin de un carat, este o greutate considerabila", a explicat pentru AFP Jean-Marc Lunel, specialist in bijuterii la Christie's, potrivit Agerpres.



"Trebuie sa stiti ca acesta este extraordinar si este probabil cel mai frumos (diamant) prezentata vreodata la o licitatie publica. Asadar, toate sperantele sunt permise pentru vanzarea acestei pietre, marti", a precizat el.



Acest diamant roz ''fancy vivid'' - cea mai mare saturatie - a apartinut familiei Oppenheimer, care a condus…

Sursa articol si foto: rtv.net

