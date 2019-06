Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Petru ROMOȘAN In ultimii doi-trei ani, cele trei mari democratii istorice (si imperii), singurele – Marea Britanie, Franta, SUA –, s-au lovit simultan de niste praguri pe care par sa nu le mai poata trece „indemne”, tefere. Mai intai a fost ideea „ciuca” a fostului prim-ministru conservator…

- Doua persoane au decedat, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma a doua accidente produse duminica landul german Thuringia, au anuntat autoritatile, precizand ca primele informatii indica faptul ca unul dintre accidente ar fi fost cauzat de grindina, ...

- Guvernul cancelarului Angela Merkel vede probleme la orizont pentru economia germana, dar alegatorii nu zaresc înca norii de furtuna, scrie Bloomberg.Acest lucru le da batai de cap autoritaților germane în ceea ce privește modul de abordare a riscurilor, fara a submina ritmul în…

- Liliana Savu Badea si sotul sau, Liviu Badea, au fost implicati intr-un accident grav in Ungaria, in timp ce se indreptau spre Germania, la fiica lor. Sotul artistei si-a pierdut viata, iar aceasta a ajuns de urgenta la spital.