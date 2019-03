Faimosii motaitori A trage un pui de somn in miezul zilei este un obicei nu la fel de comun pe cat era odinioara, datorita ritmului foarte rapid in care traim noi astazi. In ciuda stigmatului pus celor fac acest lucru, s-ar putea sa avem nevoie sa motaim, acum mai mult decat oricand. Motaitul te poate face mai productiv in decursul zilei, permitandu-ti sa te trezesti reimprospatat. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A trage un pui de somn in miezul zilei este un obicei nu la fel de comun pe cat era odinioara, datorita ritmului foarte rapid in care traim noi astazi. In ciuda stigmatului pus celor fac acest lucru, s-ar putea sa avem nevoie sa motaim, acum mai mult decat oricand. Motaitul te poate face mai productiv…

- Tarta cu ciuperci si cascaval se prepara usor, este satioasa si foarte gustoasa. Ingrediente: Pentru aluat: 200 gr. faina, 200 g smantana, ½ pachet de unt, un praf de sare Pentru umplutura: 300 g ciuperci, ½ ceapa, 2 oua, 50 ...

- Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a avut o intrevedere cu dl. Aristotelis Xenakis, noul ministru plenipotențiar pentru afaceri economice și comerciale al Ambasadei Republicii Elene in Romania. La intalnire a participat,…

- HOROSCOP 9 IANUARIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ti se face o oferta tentanta, dar nu o poti accepta cat timp esti inca implicat in alte contracte. Fa mai intai ordine prin actualele proiecte si nu te implica in nimic nou, ca nu cumva sa-ti aglomerezi prea mult agenda. Cauta mai intai care…

- OdatE cu inceputul lunii decembrie, in fiecare an, oamenii se apucE de impodobit bradul. }nsE, multi nu xtiu cand se despodobexte bradul de CrEciun, sau mEcar, cand ar trebui sE-l despodobeascE. }n timp ce o parte dintre romani preferE sE nu il tinE mult in casE, dacE e natural xi se usucE, altii preferE…

- Hibernarea este din ce in ce mai rar intalnita la urșii din Romania, chiar daca afara este frig și zapada. In prima zi a noului an, un astfel de animal a fost filmat langa un restaurant in Predeal, județul Brașov, in timp ce se juca si facea tumbe in zapada. Ursul se bucura din plin de zapada, si nu…

- Dupa succesul piesei "DjaDja", Aya Nakamura vine cu o noua melodie, "La dot". Piesa a strans, intr o saptamana de la lansare, peste 5 milioane de vizualizari si sute de mii de aprecieri si distribuiri. Atat hit ul "DjaDja" cat si "La dot" se gasesc pe cel mai nou album al cantaretei franceze "Nakamura".…

- Cosmosul este linistit, lectiile retrogradelor 2018 au fost predate, Luna plina in Rac din weekendul trecut inca ne indeamna sa nu ne ascundem de emotiile noastre ci sa le acceptam si sa daruim cat mai multa iubire celor dragi. Sa iertam ce e de iertat, sa dam filele acolo unde e nevoie, sa intelegem…