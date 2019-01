Faimoasa Baba Vanga, femeia oarba, nascuta in 1911, in fosta Republica Iugoslava Macedonia, pe numele ei adevarat Vanghelia Pandeva Dimitrova, care a prezis corect, intre altele, atacurile din Statele Unite, din 11 Septembrie si ascensiunea gruparii teroriste Stat Islamic, a facut previziuni si pentru anul 2019. Potrivit predictiilor ei, ar urma ca in anul acesta sa se produca, intre altele, multe cataclisme, distrugeri pe plan global si chiar un colaps planetar.

Supranumita si "Nostradamus din Balcani", Baba Vanga a anticipat, intre altele si Brexitul, valul seismic tsunami din Thailanda,…