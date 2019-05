Făgărășeancă luată la pumni de soț. Bărbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis dosar penal pentru violența in familie fața de un barbat, in varsta de 39 ani, din Fagaraș, dupa ce acesta și-a luat soția la pumni. Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in data de 19 mai a.c., in jurul orei 23.45, pe fondul unor discuții contradictorii, barbatul ar fi agresat-o fizic pe soția sa, in varsta de 31 ani, in timp ce se aflau la domiciliul comun Fagaraș, aplicandu-i lovituri cu pumnii pe corp. In conformitate cu prevederile legale și avand in vedere… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

