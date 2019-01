Fady Chreih, Regina Maria: Piata de servicii medicale va intra intr-o noua etapa de maturizare

Stiri pe aceeasi tema

- "Avem pe agenda sedintei de astazi o ordonanta de urgenta ce include masuri in domeniul sanatatii necesare asigurarii continuitatii tratamentelor si pentru cresterea imunizarii populatiei prin vaccinare. Una din masuri are in vedere cresterea cu indicele de inflatie a bugetului aprobat trimestrial…

- Salariile medicilor s-au dublat. Trei miliarde de lei este majorarea salariala acordata pentru a sustine cresterile salariale ale medicilor si ale asistentelor de anul acesta, in plus fata de 8 miliarde de lei care au fost bugetati in total in 2017 pentru salariile angajatilor din sanatate.

- Constructii & Imobiliare Antreprenorul care a dezvoltat lantul de restaurante Spartan a investit 7 mil. euro intr-un hotel cu centru spa in Suceava Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 14:44 17 Stefan Mandachi, antreprenorul care a dezvoltat la nivel local reteaua de restaurante…

- Eveniment Vesti bune pentru milioane de salariati: Bugetarii ar putea avea doua noi minivacante Tweet Print Mail Autor: Ana Petrescu, Mediafax astazi, 12:13 53 In acest fel, bugetarii ar putea lega liberele din week-end cu cele doua care ar putea fi declarate libere de catre Guvern de Craciun…

- Program / rezultate: Sambata, 8 decembrie – ora 17.00: AFC Hermannstadt – Dinamo, ora 20.00: CFR Cluj – Gaz Metan Mediaș; Duminica, 9 decembrie – ora 14.00: Poli Iași – Dunarea Calarași, ora 17.00: Astra Giurgiu – Concordia Chiajna, ora ...

- Rețeaua de sanatate REGINA MARIA continua dezvoltarea la nivel național, prin lansarea unui nou centru medical, Policlinica Centrul Civic Brașov. Cu o investiție de peste 600.000 de euro, noua policlinica este localizata in proximitatea Campusului Medical Brașov și duce mai departe angajamentul de a…

La 8 ani de la deschiderea primului centru medical din Brașov, Rețeaua de sanatate Regina Maria iși consolideaza prezența in oraș prin inaugurarea Policlinicii Centrul Civic. Cu o investiție de peste 600.000 de euro, noua unitate este localizata in proximitatea Campusului Medical Brașov și duce mai…

- „Cred ca este necesar sa cinstim memoria unor oameni, dar si a unei categorii profesionale care s-a sacrificat, la ceea ce numim «efect de razboi». Infirmierele care sunt precursoarele asistentelor medicale au platit un tribut greu, care a fost insuficient rasplatit sau chiar nerecunoscut vreodata,…