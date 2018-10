Stiri pe aceeasi tema

- ♦ El este proprietarul a patru hoteluri in Bucuresti si al unui complex de magazine cu acelasi nume in Militari. O companie detinuta de un actionar irakian vrea sa dezvolte un proiect imobiliar pe un teren situat pe bulevardul Marasesti din Bucuresti, in apropierea Parcului Carol,…

- Caderea pietei imobiliare in contextul crizei financiare se vede cel mai bine in numarul de livrari de locuinte din intervalul 2008-2010. Daca in 2008, au fost livrate peste 67.000 de case si apartamente noi, doi ani mai tarziu numarul era mai mic cu aproape 20.000. Dezvoltatorii, constructorii,…

- ♦ In Romania sunt aproximativ 4.100 de evaluatori persoane fizice si peste 540 de firme autorizate. Rapoartele realizate de persoanele neauto­rizate pot fi contestate. Codul civil spune ca rezultatul muncii unei persoane neautorizate nu poate sa produca efecte. De asemenea,…

- Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti s-au scumpit in medie cu 250 de euro in luna august fata de iulie, ceea ce inseamna mai putin de 1%. Raportat la luna august din 2017 insa, pretul mediu este cu aproape 9% mai mare. In august 2018, media de pret pentru un apartament…

- Anul trecut dezvoltatorul a angajat 60 de specialisti IT, echipa ajungand la 580 de persoane, principalul atu la recrutare fiind posibilitatea de a primi actiuni in cadrul companiei. Adobe Romania, centrul de cer­cetare-dezvoltare local al gi­gantului american cu ace­lasi nume, a inregistrat…

- Producatorul berilor Ursus, Timisoreana si Ciucas continua investitiile in acest an atat in cresterea productiei, cat si in promovare, compania fiind prezenta inclusiv la cele mai mari festivaluri de muzica - Untold si Neversea. Cresterea veniturilor din ultimii ani a adus o schimbare in…

- Primele 15 companii din aceasta piata au avut anul trecut aproape 5.000 de angajati. Primii 15 jucatori de pe piata locala de celuloza si hartie au avut in 2017 afaceri cumulate de peste 3 mi­liarde de lei, cu circa 30% mai mult fata de anul 2016. Continuarea pe ZFCorporate…

- Medicul Wargha Enayati, cel care a pus ba­zele Regina Maria in urma cu mai bine de 20 de ani, sustine ca circa 80% din pacientii care merg in strainatate pentru tratament ar putea sa se trateze in tara, insa Romania sta „destul de slab“ pe partea de oncologie, o afectiune din ce in ce mai frecventa,…