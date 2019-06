Făcut celebru de “Liceenii”, Mihai Constantin a intrat greu în distribuția filmului cu adolescenți. “Nu dădea semne că ar avea talent” Film-cult și poate cea mai indragita producție de pe vremea comuniștilor, “Liceenii” i-a facut celebri pe puștii aleși in rolurile principale - Ștefan Banica jr, Oana Sirbu, Mihai Constantin și Cesonia Postelnicu. Mihai este azi unul dintre cei mai apreciați actori ai Teatrului Național București. Dar la debut a-ntampinat ceva obstacole. La 54 de ani și cu un CV impresionant, in care se regasesc zeci de roluri interpretate magistral, lui Mihai Constantin nu i se poate contesta talentul. La inceput insa, cand incerca sa-și potriveasca timid pașii cu ai marilor actori, ca sa poata intra in lumea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 1 iunie, de la ora 11:00, la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, se sarbatoreste Ziua Internaționala a Copilului. Micii spectatori, parinții și bunicii acestora sunt așteptați la intalnirea cu Ciuf și Ciuf, doi copii care pleaca intr-o calatorie ...

- George Țucudean, campion cu FCSB, Viitorul dar și cu echipa din Gruia, s-a saturat sa tremure pentru trofeu pana in ultimul meci al sezonului. Tocmai de aceea, golgheterul la zi al Ligii 1 marturisește ca spera sa primeasca medaliile de aur duminica, dupa jocul cu CSU Craiova, din penultima etapa. ”…

- Viitorul s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa victorii in ambele manșe cu CSU Craiova (2-1 tur, 2-0 retur). Gica Hagi e mandru de evoluția formației sale. Astra s-a calificat in finala dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1 in prima manșa, 2-2 in retur. Finala e pe 25 mai, la Ploiești. ...despre…

- Meciul Astra Giurgiu – CFR Cluj se va disputa, miercuri, de la ora 19.45, in mansa a doua a semifinalelor Cupei Romaniei, informeaza FRF. In tur, la Cluj, s-a impus Astra, cu 3-1.Partida FC Viitorul – CSU Craiova va avea loc, joia viitoare, de la ora 19.45, in aceeasi faza a competitiei. In…

- Demis de la CSU Craiova, tehnicianul Devis Mangia a ținut sa transmita un mesaj de adio in stilu-i caracteristic in care a multumit conducerii, angajatilor de la club și nu in ultimul rand suporterilor, pentru cei doi ani petrecuti la gruparea din...

- Poeta Ana Blandiana a afirmat, vineri seara, in cadrul conferintei "Nu sunt scriitor, sunt numai poet", pe care a sustinut-o la Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova, ca a inceput sa scrie proza dupa ce implinise 30 de ani si dupa ce publicase cinci sau sase volume de poeme, din dorinta ca…

- Directia Nationala Anticoruptie a scos la concurs 31 de posturi de procurori, dintre care 10 la Structura centrala din Bucuresti (unul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infratiuni de coruptie savarsite de militari). Restul sunt alocate serviciilor teritoriale din Alba Iulia – 1 post,…

- Primul roman care a zburat in Cosmos, Dumitru Prunariu, este invitatul Teatrului Național „Marin Sorescu” la Intalnirile SpectActor. Sambata, 9 martie, de la ora 18:00, Dumitru Prunariu, personalitate marcanta a lumii științifice spațiale, va susține o conferința la sala „Amza Pellea” a ...