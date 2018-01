Stiri pe aceeasi tema

- „Clientii Telekom Romania beneficiaza in continuare de cele peste 40.000 de puncte de incasare (reteaua proprie de magazine, retele de retaileri, banci partenere, ATM-uri si automate de plati), din mediul urban si rural, unde isi pot plati facturile", precizeaza compania de telefonie. De asemenea, „modalitatile…

- Grupul de firme Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) a anuntat luni incetarea contractelor cu Posta Romana, incepand cu 1 februarie 2018, pentru plata facturilor aferente contractelor de servicii fixe si mobile, ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Posta Romana. Milioane…

- Aberație fiscala! Cei care obtin venituri ce depasesc 22.800 de lei/an, obligati la plata CASS de 190 de lei/luna, la fel ca persoanele care nu au niciun venit! Potrivit legislației in vigoare, daca o persoana fizica realizeaza venituri extrasalariale anuale ce depasesc 22.800 de lei, adica 12 salarii…

- Startup-ul fintech Revolut, cu 10.000 de clienti in Romania, a lansat polita Revolut Travel Insurance cu plata pe zi (pay-per-day) ce consta intr-o asigurare medicala si dentara al carei pret incepe de la aproximativ 5 lei si care se activeaza automat in momentul in care utilizatorii pleaca intr-o…

- Depunerea Formularului 600 pentru plata asigurarilor sociale din anul 2018 datorate de persoane fizice are termen maxim data de 31 ianuarie 2018. Consultantii fiscali Adrian Benta si Cornel Grama explica in detaliu situatiile in care romanii trebuie sa depuna declaratia, modul de depunere si exemple…

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe Facebook. Mai exact, daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, incepand din 2018 isi vor primi banii in data de 14. Profesorii reclama ca au fost…

- Suma platita in contul principalelor beneficii de asistenta sociala a depasit in noiembrie 843,09 milioane lei, din care 793,18 milioane lei pentru drepturi curente si 49,9 milioane lei pentru alte plati, conform statisticilor Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala. Cea mai…

- Sute de suceveni s-au grabit sa se achite de obligatiile fiscale chiar din prima zi in care pot fi platite taxele si impozitele locale la primaria municipiului resedinta de judet.Dornici sa fie siguri ca vor fi printre primii, zeci de oameni, in general pensionari, s-au adunat in fata Primariei ...

- Incepand de miercuri, 10 ianuarie, persoanele fizice si cele juridice din municipiul Lugoj se pot prezenta la casieria Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Primariei Lugoj pentru a-si achita impozitele si taxele locale pentru 2018. Impozitele si taxele se platesc anual, in doua rate egale,…

- Cozi interminabile, astazi, in prima zi cand s-au deschis ghiseele serviciului de taxe si impozite din Constanta. Constiinciosi, oamenii, in special pensionarii, au venit sa-si achite darile. Nu au primit deciziile acasa, sa afle cat au de plata, dar ei o stiu pe a lor: ca trebuie sa inceapa anul fara…

- Ghiseele si casieriile Primariei Suceava sunt deschise de azi, 8 ianuarie, pentru cei care vor sa se achite cat mai devreme de obligatiile fiscale catre bugetul local si sa beneficieze de reducerea de 10% care se acorda pentru plata anticipata a impozitelor si taxelor locale, pe intreg anul.Chiar ...

- Domeniul farmaceutic a inregistrat cea mai mare crestere a veniturilor in anul 2016 comparativ cu anul 2015, in cazul in care excludem comertul. Cresterea veniturilor industriei farmaceutice poate fi explicata si prin cresterea consumului de medicamente. Daca financiar acest lucru inseamna mai multi…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- Guvernul va discuta in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care va prelungi cu sase luni termenul de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, respectiv de la 1 ianuarie 2018, la 1 iulie 2018.

- Suma platita in contul principalelor beneficii de asistenta sociala a depasit in octombrie 839,67 milioane lei, din care 782,68 milioane lei pentru drepturi curente si 56,994 milioane lei pentru alte plati, conform statisticilor Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala. Cea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23 2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit Agerpres.ro, Camera Deputatilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata…

- ”Guvernul PSD-ALDE nu da doi bani pe romani, intarziind nepermis de mult plata despagubirilor pentru locuitorii din județul Alba care au fost expropriați in vederea realizarii obiectivului de investiții Autostrada Sebeș-Turda” a declarat deputatul de Alba, Florin Roman. Astfel, ca urmare a unei interpelari…

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca începând cu data de 3 ianuarie 2018, ora 08.00, clujenii care doresc sa înregistreze o cerere pentru atribuirea unui loc nou de parcare cu abonament în cartiere au posibilitatea de a înregistra cererea online și a evita astfel timpul…

- Banii acum, folosința peste zece ani. Transformarea unei cladiri a Poștei in școala se amana Condiții speciale pentru achiziția, de catre Primarie, a unei cladiri pentru o școala din Manaștur. La ședința de marți a Consiliului Local a venit și o reprezentanta a parinților de la școala gimnaziala…

- Pacienții vor putea face donații sau plați suplimentare catre spitale. Prevederea este inclusa intr-un proiect depus la Senat. Astfel, ar urma sa fie evitate „cadourile” care constau – de cele mai multe ori – in plicuri cu bani pentru medici si personal sanitar. Potrivit initiatorilor, “dreptul la recunoștința”…

- Scandalul declanșat de un fost angajat al magazinului Profi din zona Teatrului de Stat din Arad, care a acuzat public ca superiorii i-au cerut sa vanda carne expirata, spalata cu detergent si otet, pare sa fi fost doar o razbunare pe sefii sai. Afirmatiile foarte grave au fost facute chiar de fostul…

- Directia Regionala a Finantelor Publice (DRFP) Galati reaminteste contribuabililor ca pentru luna decembrie 2017 termenul limita pentru declararea si achitarea creantelor fiscale este joi, 21 decembrie. "In vederea evitarii aglomeratiei la ghiseele organelor fiscale in zilele premergatoare scadentei…

- "Toti profesorii din Romania isi vor primi salariile sau si-au primit salariile si toti profesorii din Romania isi vor primi peste 90 la suta dintre sentinte, sentinte care nu erau prinse in buget la inceputul anului. Am facut facut rectificare de buget. Inclusiv saptamana viitoare, printr-o Hotarare…

- In cadrul conferintei "Banking-ul din perspectiva consumatorilor. Cum pot repara bancile greselile din trecut", organizata de Grupul Clientilor cu Credite in CHF (GCCC), senatorul liberal a amintit ca insusi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), le-a transmis bancilor ca trebuie…

- Pentru a nu transforma luna cadourilor in una in care ati putea suferi pierderi, pentru a va bucura pe deplin de bunurile cumparate și de calatorii in siguranța, politistii va ofera cateva sfaturi.

- „€Va informam ca toți utilizatorii serviciilor de utilitați publice (inclusiv termoficare), persoane fizice sau juridice, au obligația sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in termenul de scadența de 15 zile de la data emiterii facturilor, conform legislației.…

- Plata pensiilor si a altor drepturi prevazute de legi cu caracter special care se achita odata cu pensiile, prin posta, se va efectua in intervalul 12 –€ 22 decembrie 2017 la domiciliul beneficiarilor, a anuntat Casa de Pensii Arges. Persoanele avizate la domiciliu, isi pot ridica pensiile pana in data…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata la 1.900 lei începând cu 1 ianuarie 2018, informeaza un comunicat al Executivului. Astfel, potrivit Hotarârii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe…

- Aproximativ 16.000 de fosti angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor primi, din decembrie, diferentele de bani rezultate in urma recalcularii acestora, in baza Legii 223/2015, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. „La acest moment procesul de recalculare…

- Ieri, in jurul orei 16, s-a anunțat ca guvernul a aprobat alocarea sumei de 27 de milioane de lei pentru achitarea salariilor la DGSPC Vaslui. Avand in vedere necesitațile de ordin birocratic – publicarea hotararii in Monitorul Oficial, intrunirea plenului Consiliului Județean Vaslui șamd. – luni, 27…

- Primarul Emil Boc a anunțat, recent, pe pagina sa de Facebook, ca municipalitatea va plati cele 13.547 de burse ale elevilor vor fi platite pâna în data de 27 noiembrie.”Ca urmare a solicitarilor primite din partea elevilor cu privire la plata burselor scolare, azi am…

- Incepand de luni, 20 noiembrie, clienții vor avea mai mult timp la dispozitie pentru a-si intocmi formalitatile vamale impuse de Directia Generala a Vamilor si a intra in posesia trimiterilor. Elena Petrascu, Directorul General al Postei Romane, a declarat ca este mulțumita de decizia Direcției…

- În perioada 6 noiembrie- 31 decembrie 2017, Visa da startul campaniei naționale de iarna, “Convinge-i pe ai tai sa plateasca cu Visa”, oferind premii zilnice în bani românilor care platesc direct cu cardul Visa în magazine si online. Fiecare plata cu un…

- Suma platita in contul principalelor beneficii de asistenta sociala a depasit in septembrie 815 milioane lei, din care 774,28 drepturi curente si 40,75 milioane lei alte plati, conform statisticilor Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, informeaza AGERPRES . Cea mai mare suma a fost platita pentru…

- Suma platita in contul principalelor beneficii de asistența sociala a depașit in septembrie 815 milioane lei, din care 774,28 drepturi curente și 40,75 milioane lei alte plați, conform statisticilor Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Cea mai mare suma a fost platita pentru alocația…

- CNAIR SA informeaza clientii operatorilor de telefonie mobila ca, urmare a unor activitati de mentenanta/upgrade la sistemele informatice ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), in perioada 18.11.2017 ora 14:00 – 19.11.2017 ora 22:00 exista posibilitatea ca…

- Avand in vedere ca urmeaza perioada reducerilor și mulți comercianți permit, ca facilitate, plata in mediul online, Poliția Romana va recomanda sa respectați cateva reguli, pentru cumparaturi cat mai sigure. CE TREBUIE SA FACI Cumpara din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunoști sau…

- Agentia de evaluare financiara S&P Global Ratings a declarat Venezuela in incapacitate partiala de plata ( -'selective default'-), dupa ce aceasta tara nu a putut sa ramburseze cupoane in valoare de 200 de milioane de dolari atasate unor obligatiuni care ajung la maturitate in 2019 si 2024, si a avertizat…

- Realizezi venituri pentru care asigurarea sociala nu este obligatorie, dar vrei sa te asiguri ca, la batranețe, vei avea și tu o pensie? Sau, cotizezi la fondul de pensii dar, pur și simplu, vrei sa ai o pensie mai mare? Soluția consta in contractul de asigurare sociala. Contractul de asigurare sociala…

- Dubla sustinere din partea Ministerului Comunicatiilor si a Fondului Proprietatea (FP), pentru procesul de capitalizare al Postei Romane, estimat la 170 mil. lei, reprezinta „o gura de oxigen” pentru companie si exprima un semnal clar de incredere in viitorul societatii, sustine Elena…

- Fostul sef ANAF Gelu Stefan Diaconu il critica dur pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, care a sustinut recent ca peste doua milioane de salariati nu au contributiile platite de firme. Intr-un comentariu numit "Povestea minciunii cu cele 157.798 de firme care nu au platit contributiile sociale…

- Dan Voiculescu (71 de ani) a contestat intr-o cale extraordinara de atac plata prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentara in care a si fost condamnat la 10 ani de inchisoare.

- Miercuri, 8 noiembrie 2017, incepand cu ora 12,00, in sala de sedinte de la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges din Pitesti, Bulevardul Republicii, nr. 118, contribuabilii pot beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la conditiile acordarii esalonarii…

- Situație fara precedent pentru o asociație de proprietari ce ființeaza in buricul municipiului Targu-Jiu. Asociația nr. 83 este executata silit de o firma radiat din Registrul Comerțului inca din 2013, societatea fiind una care s-a ocupat de inlocuirea conductelor de apa și canal ale blocului…

- Romanii vor putea folosi la cumparaturi un sticker pe post de card pentru a face plata. Stickerul BT Pay poate fi aplicat pe orice obiect astfel incat acesta devine un mijloc de plata a cumparaturilor la comercianti.

- Dragnea a fost intrebat de jurnalisti la Palatul Parlamentului ce se va intampla dupa transferul contributiilor in cazul in care angajatorul, in numele angajatului, intarzie plata contributiilor sau nu le efectueaza. "Ati atins un subiect foarte important, care nu s-a discutat pana acum.…

- Senatorii au dat unda verde, prin vot, proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei privind plata defalcata a TVA (split TVA). Demersul a trecut cu 54 de voturi “pentru” si 45 “impotriva”. Pasul urmator va fi facut de catre deputati, proiectul legislativ urmand sa fie supus la vot si in Camera, in…

- Plata online in rate cu cardul devine din ce in ce mai populara printre romani, in primele luni ale anului trecut peste 15% din totalul tranzactiilor fiind realizate in acest fel, se arata intr-un comunicat de presa al unei companii de profil.

- De la inceputul anului, comportamentul de plata in randul consumatorilor romani s-a imbunatatit usor comparativ cu 2016, in ceea ce priveste plata la timp a facturilor. in prezent 74% dintre facturi sunt platite la timp, ceea ce este echivalent cu o crestere de doar 1 punct procentual in comparatie…

- Soferii ar putea plati parcarea in municipiul Alexandria prin mai multe modalitati, inclusiv prin intermediul telefonului sau a abonamentelor lunare, potrivit unui proiect initiat de primariei, supus dezbaterii publice.