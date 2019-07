Stiri pe aceeasi tema

- Expertul in energetica Sergiu Tofilat scrie ca Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica ar fi trebuit sa ajusteze tariful la gaze „inca in octombrie 2018”, insa nu ar fi facut-o din cauza alegerilor parlamentare din februarie 2019.

- Ajustarea tarifelor la energia electrica și la gazele naturale au fost principalul subiect de discutii dintre membrii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica cu reprezentanții Misiunii Fondului Monetar Internațional.

- In cadrul preocuparilor constante pentru asigurarea unui echilibru real intre obiectivele operatorilor de distributie concesionari si interesele utilizatorilor beneficiari ai serviciului de distributie, ANRE acorda o atentie deosebita pentru cresterea transparentizarii costurilor care compun tariful…

- Prețul final al energiei electrice pentru populație nu va creste de la 1 iulie, deși tarifele de distribuție vor fi majorate cu 2,21%, se arata intr-un comunicat al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), postat, joi, pe site-ul instituției. ”In cadrul preocuparilor constante…

- Pretul final al energiei electrice pentru populatie nu va creste de la 1 iulie, desi tarifele de distributie vor fi majorate cu 2,21%, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), potrivit agerpres.ro.Astfel, comitetul de reglementare al…

- Energia electrica pentru populatie NU se scumpeste! Pretul final al energiei electrice pentru populatie nu va creste de la 1 iulie, desi tarifele de distributie vor fi majorate cu 2,21%, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei. Astfel, comitetul de reglementare…

- Romanii nu sunt interesati sa consume mai putina energie electrica, pentru ca, deocamdata, pretul acesteia este reglementat, dar perioada cand tariful platit de consumatori va fi mai mare, este o chestiune de timp, a spus Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…

- Autoritea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a decis, recent, modificarea reglementarilor referitoare la cuantumul contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta, o taxa platita in facturi de toti consumatorii de energie electrica si care ar putea creste putin din aceasta toamna, potrivit…