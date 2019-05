Stiri pe aceeasi tema

- Situatie ingrijoratoare. Sapte din zece companii isi platesc cu greu facturile, arata o analiza realizata de compania de consultanta Frames, in baza un sondaj realizat in parteneriat cu compania de traininguri Train Your Brain, care precizeaza ca blocajul financiar se accentueaza. "Vin noi…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii, informeaza ca, in conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU și concomitent cu statele membre ale Uniunii Europene, pe 31 martie 2019, ultima duminica a lunii martie, la ora 2.00, pe intreg teritoriul Republicii Moldova va avea loc trecerea…

- Politistii suceveni de la Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au avut o initiativa laudabila cu prilejul zilei de 8 martie si s-au deplasat tocmai la Brodina de Sus, unde le-au dus sisteme solare de iluminat unor femei varstnice care au trait toata viata in case ...

- Romania se confrunta cu riscuri crescute sub forma deteriorarii deficitului de cont curent si accelerarea costurilor cu forta de munca iar deciziile guvernamentale recente au sporit riscurile in sectorul financiar si ar putea afecta in mod negativ investitiile private, arata Comisia Europeana in…