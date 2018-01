Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Consiliului Concurentei, amenzile aplicate sunt: 1. Ecro SRL - 526.201,11 lei (113.709,29 euro) 2. Electromagnetica SA - 10.024.824,88 lei (2.166.311,89 euro) 3. Elster Rometrics SRL - 11.212.808,71 lei (2.423.028,94 euro) 4. Energobit SA - 13.112.674,12 lei (2.833.579,85…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a apreciat cu 0,25%, ajungand la 7.985,82 puncte. Valoarea totala a schimburilor realizate s-a cifrat la 35,14 milioane de lei…

- Intr un document trimis Sectorului Instrumente si Investitii Financiare din cadrul Bursei de Valori Bucuresti, SC Electromagnetica SA precizeaza ca a luat act de minuta Consiliul Concurentei din data de 20 decembrie 2017, dosar nr 10 2017, "prin care acesta decide sanctionarea companiei cu suma de 10.024.824,88…

- Aproape 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Au fost organizate peste 4.000 de patrule si s-a actionat, pentru…

- Potrivit sursei citate, au fost organizate 197 de actiuni si s-a intervenit la 3.019 evenimente, dintre care 2.527 au fost sesizate prin 112. Au fost constatate 814 infractiuni, 142 de autori fiind prinsi in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 19 persoane urmarite national…

- Comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) au efectuat, in primele zece luni din 2017, un numar de 33.999 de actiuni de control la nivel national, in scadere cu 4,41% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand s-au inregistrat 35.568 de controale, fiind aplicate amenzi in valoare de circa 33,81…

- Mai multe acțiuni de control au avut loc sambata, in toata țara, polițiștii acordand amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei. Actiunile de control au avut loc ieri in toata tara și au fost destinate prevenirii faptelor antisociale si menținerii ordinii si sigurantei public. In urma…

- Emitentului de tichete de masa Edenred urmeaza sa deschida o filiala in Republica Moldova, ca urmare a promulgarii legii tichetelor de masa, care va permite companiilor sa acorde astfel de tichete angajatilor. In prezent, in Republica Moldova exista peste 1,2 milioane de salariati. “Acest…

- Presedinte PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a semnat urmatoarea declaratie de presa: ''Maiestria bugetarii pe care dna Firea o realizeaza prin ultima rectificare si prin suma alocata recent catre companiile municipale consta in deturnarea perfect acoperita birocratic a 25% din bugetul Capitalei catre…

- Zeci de proiecte vor fi implementate de Primaria Timișoara in anul 2018. Asta promite primarul Nicolae Robu, care a anunțat lista cu mari investiții care vor fi demarate in capitala Banatului, incepand cu luna ianuarie. Conform edilului, timișorenii vor avea poduri noi, pasaje noi, terenuri de sport…

- Primaria Capitalei vrea sa majoreze capitalul social cu peste 272 de milioane de lei de la bugetul local la 18 dintre companiile municipale, banii urmand sa fie folositi pentru achizitionarea de diverse echipamente, mijloace de transport, autovehicule 4x4, aparatura performanta, utilaje, sute de…

- Din primavara anului viitor, in Romania, la fel ca in Europa, va intra in vigoare un alt regulament referitor la protectia datelor cu caracter personal. Firmele timisorene au fost invitate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis sa afle care sunt noile reguli.

- Consiliul Concurenței a deschis doua investigații pentru abuz de poziție dominanta impotriva gigantului farma Roche, in privința medicamentelor oncologice, și a efectuat inspecții inopinate la sediul companiei. Un prim caz vizeaza practicarea de catre Roche Romania, in relatie cu un distribuitor al…

- Banca Europeana de Investiții urmeaza sa acorde Republicii Moldova un imprumut in valoare totala de 80 milioane de euro, pentru construcția unei stații back-to-back in Vulcanești și a unei linii de transport de 400 kV intre Vulcanești și Chișinau, precum și pentru extinderea stațiilor de transformare…

- Politistii au intervenit la aproape 5.000 de evenimente si au aplicat aproape 11.000 de sanctiuni contraventionale de Ziua Nationala a Romaniei si de Sarbatoarea Sfantului Andrei. Citeste si: S-A AFLAT! Unde a DISPARUT Dacian Ciolos de Ziua Nationala"De Ziua Nationala a Romaniei si…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 26 NOIEMBRIE. Numere loto duminica, 26.11.2017: Duminica, 26 noiembrie 2017, avem tragere dubla la Loto 6/49. NUMERELE EXTRASE duminica, 26 noiembrie, 2017 Loto 6/49: Joker: Loto 5 din 40: Noroc: Super Noroc: Noroc…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri ca a aplicat amenzi totale de 34 de milioane de euro producatorilor de componente auto Tokai Rika, Takata, Autoliv, Toyoda Gosei și Marutaka, pentru ca s-au ințeles intre ei pentru fixarea prețurilor. Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar,…

- Companiile multinationale sau firmele locale subsidiare ale unor multinationale mai au la dispozitie mai putin de o luna si jumatate pentru a depune la ANAF anumite formulare fiscale, ca urmare a transpunerii in legislatia din Romania a directivei europene privind schimbul automat al rapoartelor pentru…

- Potrivit Politiei Romane, cu o zi in urma peste 10.500 de politisti au intervenit la 2.655 de evenimente, dintre care 2.185 au fost sesizate prin 112, fiind constatate 750 de infractiuni, dintre care 125 in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 18 persoane urmarite national sau international…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna afirma ironic, pe Facebook, ca de maine se va spune ca 21 de milioane de euro este un prag rezonabil pentru abuzul in serviciu, facand referire la prejudiciul din dosarul in care a fost inceputa urmarirea penala impotriva lui Liviu Dragnea. Ea mai spune ca,…

- E-Distributie Dobrogea va finaliza un program pentru montarea a 1.000 de distantiere de faza pe 9 linii electrice aeriene de inalta tensiune din judetele Calarasi, Ialomita si Tulcea, valoarea investitiei fiind de aproximativ 1,7 milioane de lei.

- Versiunea electrica a lui Hyundai Kona va avea o producție de 18.600 de unitați in 2018, in timp ce varianta electrica a lui Kia Niro va beneficia de 21.000 de unitați, in creștere puternica comparativ cu planurile inițiale.

- Compania romaneasca Elbi Electric&Lighting, unul dintre principalii jucatori in distributia produselor electrice pe plan local, a raportat pentru cel de-al treilea trimestru vanzari de 173 milioane lei (38 mil. euro), in crestere cu 8% fata de perioada similara din 2016. La finalul anului…

- Doua milioane de lei vor ajunge in bugetul de stat, dupa ce patru companii s-au ales cu amenzi usturatoare. Firmele au fost sanctionate pentru ca au refuzat sa fie supuse controlului efectuat de Consiliului Concurentei.

- Circa 2 mln. lei vor achita în bugetul de stat întreprinderile „Cifrotech" S.R.L., „Interacces-M" S.R.L., „Glamis" S.R.L. și „BTS PRO" S.R.L. pentru încalcarea legislației concurențiale. Astfel, Plenul Consiliului Concurenței…

- Cei mai dinamici antreprenori din Moldova au fost premiați in cadrul Galei ”Campioni in Business”, desfașurata miercuri, 25 octombrie, la Iași. 16 companii din intreaga regiune a Moldovei au primit recunoaștere pentru remarcabilele rezultate de business obținute in ultimul an. COMES SA Savinești , care…

- Milioane de romani sunt vizați. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) vine cu noi reguli pentru romanii ce au termopane și centrala electrica in casa.Conform Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 5/2009 privind aprobarea Normelor…

- Consiliul Concurentei intentioneaza amendarea corespunzatoare a legii concurentei, astfel incat sa se creeze cadrul legal in baza caruia sa poata fi solicitate date si informatii companiilor active pe piata pentru comparatorul de preturi pentru carburanti, potrivit presedintelui institutiei, Bogdan…

- Inspectorii Antifrauda au verificat 126 de firme din depozitele en-gross din Bucuresti si Ilfov, dispunand amenzi de peste doua milioane de lei, se arata intr-un comunicat transmis marti de Directia Generala Antifrauda Fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - ANAF. …

- ,,Numirile politice la conducerea companiilor de stat vor aduce mari prejudicii, iar securitatea energetica ar putea fi afectata", este de parere fostul ministru al Energiei Razvan Nicolescu.In opinia sa, persoanele ajunse in astfel de functii sunt alese exclusiv politic. Declaratiile vin…

- 169 de proiecte au fost aprobate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE in cadrul ‘Romania Start Up’. Suma la care se ridica finantarea pentru aceste proiecte este de 477 milioane de euro. Advertisement Ministrul Rovana Plumb a decis suplimentarea…

- Consumul final de energie electrica, in primele opt luni din 2017, a fost de 36,3 miliarde kWh, cu 0,7% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2016, iluminatul public a inregistrat o scadere cu 7,6%, iar consumul populatiei a scazut cu 2,8%, potrivit datelor publicate miercuri de INS.…

- Autoritațile și instituțiile publice trebuie sa afișeze pe pagina de internet, dar și la propriul sediu care sunt veniturile angajaților platiți din fonduri publice, potrivit Legii 153/2017. Lista trebuie sa cuprinda mai multe elemente și anume: salariul de baza, valoarea bruta a sporurilor, valoarea…

- Achizitia complexului hotelier Radisson de catre Revetas Capital pentru suma de 177,5 milioane de euro stabilita in urma unei proceduri competitive a fost cea mai mare tranzactie din aceasta toamna, urmata de achizitia pachetelor minoritare detinute de Fondul Proprietatea in subsidiarele sale de catre…