- Ministrul muncii si justitiei sociale, Marius Budai, a anuntat ca urmeaza sa fie emis un ordin prin care sa existe posibilitatea eliberarii de certificate permanente de incadrare in grad de handicap, astfel incat persoanele care se afla in astfel de situatii sa nu mai fie nevoite sa se prezinte periodic…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Argeș vine și cu vești bune despre proiecte care pot schimba viața persoanelor cu dizabilitați. Este exemplul pozitiv menit sa readuca incredere intr-o instituție implicata in ultimii ani in mai multe scandaluri, ca urmare a acuzațiilor de…

- Potrivit oficialilor citati, nava sub pavilion danez World Bora, o nava de aprovizionare, a intrat in coliziune cu vasul sub pavilion cipriot Raba, o nava de transport marfuri, in jurul orei 07.30 (06.30 GMT), la circa 5 mile marine de coasta (9,26 km). Cauza accidentului nu a fost inca stabilita.…

- Doar autobuzele si taxiurile sunt lasate sa intre din Podu-Ros pe strada Palat, spre centru. Circulatia este deviata pe strada Sf. Lazar din cauza protestului taximetristilor. Persoanele care vin pe strada Sf. Andrei spre str. Palat sunt directionati spre Podu-Ros (nu pot vira stanga, spre Centru).

- Facilitați pentru mii de romani! Se da concediu de pana la un an de zile si o indemnizatie lunara de 1.700 de lei. Aceste masuri sunt valabile pentru persoanele care aleg sa adopte copii. Astfel, salariații, dar și persoanele care obțin venituri din activitați independente ori agricole pot sa beneficieze…

- Ploaia si ninsoarea de la sfarsitul saptamanii trecute, cu poleiul care s-a asezat in tot orasul au purtat mare ghinion barladenilor, 25 dintre cei care au iesit pe strazile orasului ajungand la Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu oasele fracturate. Cei mai multi au necesitat doar…

- Femeia s-a trezit intr-o dimineața și nu a mai putut auzi vocea iubitului sau, scrie avantaje.ro. Cei doi au mers la spital, unde femeia a fost diagnosticata cu RSHL. Persoanele care sufera de RSHL nu pot auzi frecvențele joase ale sunetelor, precum zgomotul produs de frigider sau vocile celor…