Facilități pentru cei care se înregistrează la AJOFM Covasna în 60 de zile de la absolvirea unei instituții de învățământ Absolventii instituțiilor de invațamant sunt invitați sa se inregistreze, in termen de 60 de zile de la absolvire, in evidentele agentiilor pentru ocuparea forței de munca in raza carora iși au domiciliul, ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca, pentru a beneficia de servicii de informare si consiliere profesionala, medierea muncii, servicii gratuite […] Articolul Facilitați pentru cei care se inregistreaza la AJOFM Covasna in 60 de zile de la absolvirea unei instituții de invațamant apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

