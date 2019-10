Facilităţi fiscale pentru persoanele fizice şi juridice din Sectorul 2 (proiect) Primul proiect vizeaza procedura de acordare a acestor facilitati fiscale pentru persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2. In referatul de aprobare sunt invocate: necesitatea eficientizarii mecanismelor de recuperare a obligatiilor bugetare fata de debitorii care au acumulat in decursul timpului obligatii fiscale si nu au avut posibilitatea sa le achite, faptul ca acesti debitori nu pot accesa esalonarea la plata a obligatiilor fiscale din cauza faptului ca se afla intr-o dificultate financiara care nu poate fi considerata temporara, precum si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre proiecte vizeaza procedura de acordare a acestor facilitati fiscale pentru persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2. Potrivit celui de-al doilea proiect, "se aproba schema de ajutor de minimis in vederea acordarii de facilitati fiscale,…

- Guvernul a aprobat recent o hotarare care introduce sancțiuni noi pentru persoane fizice și juridice. Vizate sunt persoanele care activeaza in domeniul medical. Proiectul se va aplica de la finalul lunii septembrie, potrivit 360MEDICAL.ro. Vineri, 30 august, hotararea de guvern a fost publicata in…

- Este vorba de Ordinul ANAF nr. 2.098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita. Acesta a fost publicat azi in Monitorul Oficial și deja se aplica. In…

- Un Ordin al președintelui ​Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) privind modificarea plafoanelor de la care se pune popriri pe conturile firmelor și persoanelor fizice a fost publicat în Monitorul oficial.Astfel, propunerea de crestere a plafoanelor fata de cele reglementate…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata despre care criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, declara ca a ucis-o, a spus, miercuri seara, la Romania TV, ca procurorii care se ocupa de caz au dispus noi audieri in dosar.Ar fi vorba despre mai multe persoane, care ar avea legatura cu…

- Potrivit ANAF, numarul contribuabililor persoane fizice pentru care nu se infiinteaza poprirea creste de aproximativ 4 ori fata de numarul celor care se incadreaza in plafonul existent, acestia inregistrand obligatii restante la nivelul anului 2018 in valoare totala de 161,7 milioane de lei. In cazul…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) schimba plafoanele de la care pune popriri pe conturile firmelor și persoanelor fizice, conform unui proiect de ordin publicat pe site-ul instituției.Vezi proiectul aiciAstfel, propunerea de crestere a plafoanelor fata de cele reglementate prin…

- "Principalele teme abordate in cadrul intalnirii au fost: modernizarea ANAF, masurile pe care institutia intentioneaza sa le implementeze pentru cresterea colectarii veniturilor bugetare si implicarea contribuabililor in procesul de proiectare si implementare a acestor masuri, menite a imbunatati…