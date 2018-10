Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat intr-un discurs tinut in fata Adunarii Generale a ONU ca Iranul are o facilitate nucleara secreta si a acuzat Europa ca face pe plac Teheranului, scrie Reuters conform News.ro . Netanyahu a aratat o fotografie aeriana in care Teheranul era marcat…

- Iranul ascunde materiale pentru fabricarea de arme nucleare intr-un depozit de armament din Teheran, a acuzat joi, in discursul rostit la reuniunea Adunarii Generale ONU, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu conform Mediafax.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat la intalnirea cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, ca este favorabil solutiei celor doua state, israelian si palestinian, pentru solutionarea conflictului, informeaza Mediafax.

- Un israelian a fost injughiat mortal de un adolescent palestinian in apropierea unui mall din regiunea centrala a Cisiordaniei, au anuntat autoritatile, care au precizat ca agresorul a fost arestat dupa ce a fost impuscat de un alt civil, informeaza cotidianul The Times of Israel.

- Uniunea Europeana va ajunge sa regrete planul sau de ajutor economic pentru Iran, a avertizat vineri premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita oficiala in Lituania, potrivit dpa. 'Cred ca a da bani acestui regim in acest moment este o mare greseala si aceasta ar trebui oprit',…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a sustinut ca in tara sa este "toleranta zero" pentru antisemitism, adaugand ca guvernul sau va coopera cu Israelul in lupta impotriva fenomenului, joi, in timpul unei intalniri cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza dpa. "Suntem gata sa cooperam…