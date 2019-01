Stiri pe aceeasi tema

- Mark Davis a fost numit in functia de Director Regional BERD pentru Romania si Bulgaria si urmeaza sa preia noul sau rol la Bucuresti din 1 aprilie 2019, inlocuindu-l pe Matteo Patrone, care a devenit Director Executiv pentru Europa de Est si Caucaz.

- O romanca in varsta de 30 de ani, Simona T., din comuna Scoarta, judetul Gorj, este acuzata ca ar fi ruinat un italian in varsta de 73 de ani. Femeia l-ar inșelat pe barbat cu aproximativ 800.000 de euro. Potrivit presei locale, Gorjeanul.ro, cu cațica ani in urma, Simona s-ar folosit de ”sentimentele…

- Laura Codruta Kovesi a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocata din functia de procuror-sef al DNA, plangerea fiind depusa in luna decembrie a acestui an. In plangere se arata ca au fost atacate drepturile omulu

- Un angajat de la Compartimentul Achiziții Publice al Primariei Motru a clacat ieri dimineața la locul de munca, funcționarul public facand un preinfarct. Angajatul era suprasolicitat la locul de munca, spun colegii respectivului, acesta fiind de altfel cercetat in prezent in Comisia de Disciplina…

- Procurorii CSM arata ca au respins cererea Laurei Codruta Kovesi de recunoastere a gradului profesional aferent PICCJ deoarece a invocat functiile de conducere de la DNA si PICCJ pe care le-a detinut. In motivarea cererii sale, Laura Codruta Kovesi a spus ca in perioada 2006-2018 a fost procuror general…

- Biletele pentru concertul pe care celebrul violonist Andre Rieu il va susține la Cluj-Napoca in 2019 au fost epuizate in doar trei ore. Artistul a anunțat ca va organiza inca un spectacol, tot la fosta sala polivalenta din Cluj. Violonistul Andre Rieu susține, in premiera, un concert la Cluj-Napoca,…

- Fundatia pentru Comunitate anunța ca nominalizarile la Premiul „Mentor pentru Excelenta in Educatie 2018” pot fi facute pina pe 31 decembrie. Informații suplimentare pot fi solicitate in scris la adresa de e-mail [email protected] sau prin telefon la numerele 0752-018760 ori 0755-045699. Gala…