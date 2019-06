Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni s-au strans din nou, duminica, in fața Primariei din localitatea Baia de Arama, județul Mehedinți, și au anunțat ca vor pleca cu un autocar spre Craiova. Ei sunt nemuțumiți de modul in care au acționat autoritațile in cazul fetiței de 8 ani care a fost luata abuziv de un procuror din…

- Peste 250 de localnici din satul Negoiesti si orasul Baia de Arama au iesit aseara, in strada in semn de protest fata de incuviintarea adoptiei fetitei de 8 ani de catre familia romano-americana din Statele Unite. Oamenii au condamnat modul in care minora a fost luata de la asistenta maternala care…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a reacționat dur, vineri seara, in cazul fetiței de opt ani din Mehedinți, tarata pe jos de un procuror pentru a fi trimisa familiei adoptive din SUA. “Dupa atitudinea corecta și fireasca a CSM de zilele trecute in cazul pedofilului, ma aștept la o reacție…

- Un incident scandalos, care arata cat de vulnerabil este sistemul și cat de expuși și fara aparare sunt consilierii de probațiune in fața unor infractori cu probleme serioase de comportament, s-a produs, joi dimineața, in Capitala. Un individ cu vadite probleme comportamentale a transmis live pe Facebook…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a lansat, joi, printr-o postare pe contul sau de Facebook, un apel la comuniune și ințelegere, avand in vedere faptul ca și la Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului – acolo unde au existat recent violențe cu tenta extremista – vor avea loc ceremonii,…

- UDMR anunta suspendarea protocolului de colaborare cu coalitia PSD-ALDE pana la solutionarea situatiei cimitirului din Valea Uzului. UDMR nu va sustine, incepand de joi, nicio initiativa sau masura a Guvernului, iar pana la solutionarea situatiei cimitirului din Valea Uzului, protocolul de colaborare…

- Ministrul justiției Tudorel Toader iși ia la revedere de la colaboratori și ziariști, mulțumindu-le intr-un mesaj postat, marți, pe pagina sa oficiala de Facebook. 23.02.2017 – 23.04.2019 ! 2 ani si 2 luni la MJ. Am facut parte din 3 Guverne, conduse de catre dnul Sorin Grindeanu, dnul Mihai Tudose,…

- Ministrul de interne Carmen Dan transmite, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care se arata revoltata de gestul unui judecator care a umilit, in sala de judecata, o femeie, victima a violenței domestice, doar pentru a indraznit sa zambeasca. Vreau sa trag astazi un semnal de alarma pentru toți cei…