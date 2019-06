FACIAS a lansat o petiție pentru modificarea Legii adopției ''Cazul Sorinei demonstreaza inca o data cat de urgente si necesare sunt modificarile referitoare la legea adoptiei.

5313 copii se afla in centre de plasament, 3.660 de copii aflati in grija asistentilor maternali profesionisti (cum era si cazul Sorinei) si 1879 de copii sut ramasi in plasament la rude de pana la gradul IV sau la alte familii. Multi, nu?

Semneaza petitia FACIAS!'' se arata pe pagina de Facebook a FACIAS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

