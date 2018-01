Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința chinezi au descoperit ca, un tata cu cat este mai in varsta, mai mare este posibilitatea ca al sau copil sa sufere de izbucnirea miopiei inalte din cauza unei mutații genetice, potrivit unui raport publicat vineri in China Daily. Este prima gena cauzala care a fost dovedita,…

- Oamenii de știința susțin ca au realizat un pas important pentru obținerea testului de sange care detecteaza opt tipuri de cancer. Acesta este considerat de catre specialiști drept unul dintre marile obiective ale medicinei moderne, scrie BBC News. O echipa de la Universitatea Johns Hopkins descoperit…

- Soții Ciurea, oameni trecuți de 70 de ani, au fost victimele unor escroci care i-au pacalit ca vand vase din inox. Batranul a fost abordat de trei necunoscuti cu suflet mare, care i-au propus sa il duca acasa, in comuna Sageata, cu masina lor. Doi dintre cei trei escoci l-au insoțit pe batran…

- Autoritațile maghiare au gasit un avion inmatriculat in Ucraina abandonat pe un camp agricol din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aflat la granița cu județul Satu Mare. Polițiștii spun ca avionul a fost folosit de traficanții de persoane. Un avion inmatriculat in Ucraina a fost gasit abandonat pe un…

- Pe zi ce trece, iarna iși intra tot mai mult in drepturi. Gerul și ninsorile viscolite pun in pericol sanatatea inimii, cailor respiratorii, pielii, mainilor și picioarelor. Iata cateva moduri eficiente prin care poți sa eviți consecințele neplacute ale sezonului rece! Spala-te pe maini cat mai des!…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) al MAI continua campania de prevenire a incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon in localitațile rurale ale țarii. Pompierii și salvatorii vin in casele oamenilor cu recomandari la capitolul antiincendiu, in special la exploatarea instalațiilor…

- Selfie-ul Anastasiei Gruzdeva, o tinara care locuiește la Iakutsk, Rusia, a devenit viral pe internet, fotografia publicata pe rețeaua sociala Instagram fiind apreciata de peste 40 de mii de utilizatori din intreaga lume. In imagine se vede ca genele fetei sint acoperite cu promoroaca. In descriere…

- In cadrul unei conferinte sustinuta la Royal Institute din Londra astrofizicianul Stephen Hawking a vorbit despre depresie, comparand-o cu o gaura neagra, potrivit The Independent. „Mesajul acestei prelegeri este ca...

- Centrala se afla la aproximativ 100 de metri distanta de "sarcofagul" din otel care etanseaza resturile reactorului 4 care a explodat si a degajat nori de radioactivitate peste o mare parte din continentul european, mai precis, pe trei sferturi din acesta. Tragedia nucleara din 26 Aprilie 1986 a…

- Locuitorii din Moftinu Mare nu iși mai gasesc liniștea, de cand la marginea satului flacarile țașnesc din pamant la o inalțime de zeci de metri. ”Se aud bubuituri noaptea, tremura geamurile, nu se poate dormi”, povestește un localnic. ”Nu e adevarat ca nu sunt pericole. Sunt pericole. Este interesul…

- Abia acum s-a aflat. In fiecare iarna avem parte de facturi si mai mari la caldura, desi in casele noastre este frig. Cum s-a ajuns la o asemenea situatie? Specialistii ne dezvaluie marile greseli pe care le facem cu totii. Oamenii incep sa foloseasca centrala in unele zone incepand cu luna octombrie…

- Reteta este una foarte veche si se pregateste in special in zona Ardealului. Seamana intr-o anumita masura cu celebra reteta varza a la Cluj, dar prin ingredientele folosite si modul de preparare termica aduce mult si cu placinta cu varza.

- Specialiștii ȋn studierea evenimentelor din trecut pentru a se afla erorile grave ale ȋnaintașilor depun un jurǎmȃnt de fidelitate ȋn slujba adevǎrului. Nici ura nu este permisǎ ȋn scrierea materialelor științifice și de popularizare. Aceasta este teoria și nu prea este plǎcutǎ. Oamenii sunt obișnuiți…

- Mai e o saptamana pana la sarbatoarea Craciunului si multi dintre noi tin post sau urmeaza sa tina in Saptamana Mare. E sanatos sau nu? Oamenii au diferite motive pentru a posti temporar, de exemplu pentru a slabi, deoarece cred ca este bine pentru sanatate sau pentru ca le recomanda religia pe care…

- Folosind instrumentele seismice plasate pe fundul oceanului, oamenii de știința au reușit sa capteze și sa inregistreze un sunet misterios, scrie efemeride.ro. Acesta provine de undeva din centrul planetei și ridica numeroase semne de intrebare cu privire la originea sa. Citeste si Apocalipsa…

- Stațiunea austriaca Ischgl este raiul amatorilor de schi și snowboarding, o știe oricine practica aceste sporturi. Dar ce te faci cu prietena aceea care uraște frigul și zapada? Ei bine, nu trebuie sa ramana acasa. Poate sa insoțeasca la Ischgl gașca pasionata de sporturi de iarna caci in timp ce prietenii…

- Tuturor ni s-a întâmplat sa avem gânduri persistente, de care pur si simplu nu putem scapa oricât am încerca. Oamenii de stiinta ar putea sti care este secretul pentru a scapa de ele. Cercetatorii au descoperit recent o substanta chimica din regiunea „memoriei“…

- Specialiștii avertizeaza ca numarul cutremurelor devastatoare care vor avea loc in 2018 va crește din cauza scaderii vitezei de rotatie a Pamantului. Peste un miliard de oameni vor fi afectați, scrie Daily Mail. Anul acesta au avut loc șase cutemure severe, in urma carora cateva mii de oameni și-au…

- Numarul seismelor de mare intensitate va crește pe plan global in 2018, potrivit unui studiu publicat recent de cercetatorii din Statele Unite. Fenomenul ar fi cauzat de o incetinire ciclica a mișcarii de rotație a Terrei, informeaza AGERPRES, citand forbes.com.Citeste si: Gigi Becali a CEDAT,…

- Geanina Avram Staicu, cunoscuta drept Jamila Cuisine, cel mai popular vlogger culinar din Romania, impartaseste retete si trucuri pentru cei care vor sa fure startul in bucatarie si sa-si surprinda familia cu cele mai gustoase preparate de sarbatori.

- Numarul seismelor de mare intensitate va crește pe plan global in 2018, potrivit unui studiu publicat recent de cercetatorii din Statele Unite. Fenomenul ar fi cauzat de o incetinire ciclica a mișcarii de rotație a Terrei, informeaza forbes.com. Oamenii de știința americani spun ca numarul seismelor…

- Daniel, un cerșetor roman de 48 de ani, i-a impresionat pe italieni cu pasiunea sa pentru carți. Barbatul primește carți de la oamenii care trec prin zona, iar dupa ce le termina de citit le inapoiaza, scrie Corriere della Sera. Romanul care spune ca se afla in Italia de mai mulți ani și vorbește perfect…

- Cercetatorii de la Universitatea Stanford și Institutul Național pentru Sanatate (NIH) au descoperit ca o molecula, numita CD22, poate servi drept ținta suficient de puternica pentru celulele ucigașe ale leucemiei acute limfoblastice, un tip de cancer frecvent intalnit la copii, se arata in studiul…

- Oamenii de stiinta au indicat principalele produse care contribuie la un somn sanatos. Specialistii recomanda produse cu un continut ridicat de magneziu si de triptofan – file de curcan, banane, migdale, fulgi de ovaz. Pentru un somn bun, nu sunt recomandate mancarurile picante si grase, nici cafeaua…

- Oamenii de știința suedezi au ajuns la concluzia ca in timpul avariei de la Centrala Atomoelectrica (CAE) de la Cernobil a avut loc o explozie nucleara slaba. Specialiștii au analizat compoziția izotopilor xenonului in probele prelevate la Fabrica de lichefiere a aerului din Cerepoveț și au simulat…

- Pe langa creațiile StarShinerS, se vor putea regasi articole vestimentare testate calitativ in departamente specializate și produse in Romania sau internațional. Dintre cele mai cunoscute sunt: StarShinerS (brand autohton), Ana Radu, Ladonna, PrettyGirl, FOFY, SHERRI HILL, ADIDAS și TOP…

- Angajații Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) din teritoriu vor incepe astazi protestele din cauza impactului Legii salarizarii asupra veniturilor, care vor scadea cu sume cuprinse intre 700 și 2.800 de lei, incepand din 2018, a declarat, ieri (n.r. miercuri, 15 noiembrie), pentru…

- Clujenii pun in practica orașul inteligent. La Alba Iulia Asocierea Cluj IT Cluster (CITC) isi va lansa in afara județului prima sa linie de solutii de Smart City, unde va pune in practica impreuna cu primaria din localitate conceptul de oras-creier al viitorului, in contextul proiectului pilot Alba…

- Zeci de oameni au participat la inmomantarea lui Viorel Acirnaresei, afaceristul din Falticeni ucis de fiica lui cu probleme psihice. Cei care au venit sa-l conduca pe ultimul drum spun ca barbatul ar fi fost atacat in propria locuința de mai mulți indivizi deoarece camerele de supraveghere au fost…

- Un videoclip filmat din interiorul unui avion care incerca sa aterizeze in furtuna s-a viralizat pe rețelele de socializare. In imagini se poate observa cum avionul, care opera luni un zbor din Portland la Seattle, se zguduie din cauza vantului puternic.

- Oamenii par sa nu mai tina pasul cu scumpirile. Preturile legumelor, fructelor, lactatelor si cel al oualor au crescut în toata tara. Aproximativ 20 de lei sunt nevoiti oamenii sa plateasca în plus la acelasi cos de cumparaturi. Nici pretul carburantilor nu stagneaza.…

- Cateva sute de oameni protestat, duminica seara, la Bucuresti, in Piata Victoriei si au mers apoi in mars spre sediul central al PSD. Cativa manifestanti au aruncat suluri de hartie igienica in sediul central al PSD din Bulevardul Kiseleff. Oamenii s-au declarat nemultumiti de modificarile legilor justitiei…

- La Gradina Zoologica din California au încrucisat o femela-tigru cu un leu. Acest gen de împerechere este des întâlnit peste Ocean. Puii care rezulta dintr-un astfel de cuplu se numesc ligri.

- Agitatie mare in spatiul online in acest weekend. Pentru ca se desfasoara o noua editie anuala a Festivalului Global de Shopping, AutoBlog.MD a adunat la un loc 15 lucruri utile si interesante pentru orice posesor de masina, care pot fi cumparate cu reduceri semnificative doar astazi.

- „Vremuri din ce in ce mai urate. Vedem cum parlamentul si guvernul, prevalandu-se cinic de principiile democratiei, darama unul dupa altul, in stilul cel mai nedemocratic cu putinta, pilonii natiunii: dupa justitie, a venit randul economiei si finantelor. Educatia si cultura sunt deja sub nivelul solului.…

- Guvernul a aprobat, miercuri, prin modificarea Codului Fiscal, o serie de masuri privind impozitul pentru IMM-uri, impozitul pe venit și contribuțiile sociale. „De un an de zile ne luptam cu tot felul de scenarii fiscale. Oamenii de afaceri vasluieni fac intruna simulari in legatura cu toate experimentele…

- Inca un caz de pesta porcina a fost inregistrat in satul Tudora din raionul Stefan Voda. Potrivit Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor, infectia a fost confirmata in urma analizelor de laborator.

- ”O revenire cel putin spectaculoasa si surprinzatoare a lui Sorin Grindeanu in prim planul vietii publice. Nu mai demult, in ochii aceleasi majoritati care azi l-a reabilitat pe Grindeanu, era un incompetent si un om al sistemului. Miracol! Dupa 4 luni de zile, Sorinel s-a facut bine. Nu mai este…

- Parfumuri femei de Black Friday 2017. Magazinul Elefant.ro continua campania de reduceri pentru mii de produse. Și cum discount-urile ajung și pana la 80 la suta, exista variante pentru buzunarele. Black Friday 2017 are loc in Romania pe 17 noiembrie. Sunt magazine care vor avea reduceri si in perioada…

- Locuitorii municipiului Balți se plang ca nu pot gasi lemne pentru foc in plin sezon de incalzire. Oamenii spun ca indura frig in propriile case, pentru ca majoritatea bazelor angro nu au lemne in stocuri.

- Specialiștii au descoperit ca omul care experimenteaza senzații puternice atunci cand asculta muzica, are un creier special. Un fost student de la Harvards, Matthew Sachs, a studiat oamenii carora li se face pielea de gaina atunci cand asculta muzica, pentru a observa cum este declanșat acest sentiment,…

- Record de infracțiuni pentru șoferul care a provocat un accident in Urechești, Vrancea. Barbatul din Ramnicu Sarat a ranit o șoferița, dupa ce a facut slalom printre mașini in trafic și a izbit violent mașina condusa de tanara de 23 de ani. Fara sa-i pese, omul a demarat in tromba, insa a fost prins…

- Un nou atac al unui urs infometat, in judetul Prahova, aduce in discutie riscul la care sunt expusi oamenii, dar si nepasarea autoritatilor. Duminica un cioban a fost sfasiat de un urs, reusind sa scape cu viata datorita cainilor sai. Specialistii spun ca aceste animale au suferit modificari genetice.

- Poluarea a atins un nivel record in 2016. Organizația Meteorologica Mondiala (OMM) trage un semnal de alarma privind concentrația de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera, considerata responsabila pentru fenomenul de incalzire globala, relateaza AFP. „Ultima data cand Terra a cunoscut o concentrație…

- Atunci cand se intampla ceva in relațiile noastre, avem tendința sa dam vina pe partenerul nostru, fara sa ne dam seama ca uneori este posibil sa fie vina noastra. Iti vom prezenta 7 semne ca relatia ta nu mai functioneaza.

- Oamenii de stiinta au descoperit legatura directa dintre zahar si cancer. Specialistii arata ca modul in care celulele canceroase descompun zaharul este legat de stimularea cresterii tumorii. Celulele canceroase tind sa produca energie diferit de celulele normale. Noua descoperire alimenteaza speranta…

- Data oficiala a Black Friday este pe 17 noiembrie 2-017, conform oficialilor eMAG, iar anul acesta peste 2.000.000 de produse vor fi la reduceri online. Multe din produsele eMAG vor avea pe 17 noiembrie 2017 prețuri de Black Friday, reduceri speciale la televizoare, telefoane, laptopuri, fashion și…