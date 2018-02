Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va oferi Alianței Nord Atlantice niciun fel de informații legate de desfașurarea sistemelor de rachete „Iskander” in regiunea Kaliningrad, a declarat președintele comisiei pentru aparare a Dumei de Stat, Vladimir Șamanov

- Statistica a anuntat ieri o crestere a produsului intern brut de 7% in 2017, cel mai bun ritm din 2008 incoace. Economiei i-au trebuit 10 ani sa revina la un ritm de crestere care sa ofere speranta recuperarii, intr-un orizont de timp vizibil, a decalajelor fata de Europa Occidentala, scrie Sorin Paslaru,…

- Tariceanu, despre scandalul de la DNA: Nu-mi imaginez ca in CSM nu se cunosteau aceste lucruri Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut miercuri ca exista anumite deficiente care tin de Parlament in structurile din sistemul judiciar, dar ca o parte dintre probleme tin de Consiliul Superior…

- China sarbatoreste Valentine's Day, traditie occidentala adoptata mai ales de tinerii care obisnuiesc sa daruiasca in special flori, evitand, din superstitie, anumite cadouri, precum ceasuri sau...

- 1. Te face fericita. Intr-o relație, fericirea partenerului ar trebui sa fie egala cu fericirea ta și invers. Daca iubitul tau este fericit doar daca tu ești fericita, inseamna ca te iubește cu adevarat. Nu numai ca vrea sa te vada fericita, ci face și anumite gesturi de tandrețe, chiar…

- Iata tot ce trebuie sa stii despre minunatele seminte de in. De ce si cat ar trebui sa mananci si ce se intampla in corp daca mananci zilnic seminte de in, timp de o luna. Aici ai toate informatiile despre DIETA RINA, cea mai populara dieta in Romania. Ar trebui consumate doar semnintele…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dat marti cateva declaratii despre starea lucrarilor din domeniul transporturilor, raspunsurile adresate intrebarilor jurnalistilor putand fi catalogate mai degraba sfidatoare, decat concludente.

- Mancarea noastra cea de toate zilele inseamna mai mult decat hrana vitala pentru supravietuire. Fiecare zodie are saptamanal aspecte astrologice predominante care influenteaza anumite situatii de viata, fie ca este vorba de bani, sanatate, colegi, familie, iubire, dezvoltare personala. Iar mancarea…

- Presdintele PSD Liviu Dragnea a reactionat nervos cand a fost intrebat de jurnalisti daca Niculae Badalau, rivalul sau politic, va fi schimbat din functia de presedinte executiv al PSD. Dragnea a criticat unele publicatii, fara sa le numeasca, pentru ca dau informatii pe surse despre PSD. „Adevarul“…

- Keysfin, companie specializata pe piața de business intelligence, a dat publicitații un barometru privind mediul economic romanesc pentru anul care tocmai a inceput. Realizat in perioada 10-30 decembrie 2017, pe un esantion reprezentativ de 150 de firme din diverse domenii de activitate, de la comert…

- Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova înseamna razboi civil, a declarat joi seara presedintele prorus Igor Dodon în cadrul emisiunii ''Acces direct" de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV,

- Putem spune ca a fost o luna plina pentru prescolarii de la Gradinita nr. 13 Tatarasi. Lucruri facute de maini dibace, sanius, concursuri, Hora Unirii in costume populare, donatii si organizarea unei campanii umanitare pentru colegul lor Mateo sunt doar cateva dintre activitatile pe care le-au avut…

- Multa lume considera ca „a fi singur” este un lucru rau. Inseamna ca ori esti antisocial, ori nimeni nu vrea sa fie cu tine, ceea ce nimeni nu isi doreste. Dar a fi singur nu este in mod necesar un lucru rau, sunt multe lucruri bune pe care le poate

- Viorel Stefan, propus vicepremier in Cabinetul Dancila, a afirmat luni ca fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a facut "lucruri foarte bune", care au fost insa prezentate public in mod "deficitar". "Mandatul domnului Misa inseamna lucruri foarte bune facute pe fond si inseamna o prezentare…

- Exista un studiu care a arata cum cei care lucreaza in marketing te pot determina sa cumperi ceea ce doresc ei sa vanda. Subiectii au fost trimis intr-un mall imens din care puteau cumpara absolut tot ce ar fi vrut; omul care a condus studiu a spus ca toata lumea va cumpara cate o girafa. Si, spre…

- Carmen Dan, nominalizata ministru al Afacerilor Interne si in Cabinetul Dancila, are ca prioritate dotarea Jandarmeriei cu echipamente de interventie, pentru ca jandarmii ”sunt foarte solicitati”, iar un alt obiectiv al sau este reformarea Politiei. Intrebata de ce criteriile de integritate nu au fost…

- Aflat in Bacau, de marți seara, pentru o intalnire de lucru cu inspectorii școlari și directorii de unitați de invatamant, ministrul Educației, Liviu Pop, a raspuns inca o data, intr-o conferința de presa care a avut loc astazi, 24 ianuarie, de la ora 10.00, la Inspectoratul Școlar Județean Bacau, acuzațiilor…

- De multe ori, cand mergem la restaurant mancam mult si facem alegeri nesanatoase. Poate fi un preparat prea gras sau cu prea mult zahar. Simtim ca este momentul sa ne rasfatam si facem niste alegeri gresite.

- Andrei Atanasiu, un roman care a fost admis la cinci universitați de top din Marea Britanie, obținand punctaj maxim la toate cele patru examene susținute la matematica (A+), matematici speciale (A+), fizica (A+) și economie (A), vrea sa revina in țara și sa aplice in țara natala ce a invața peste hotare.…

- Ediția din 2018 a Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) se desfașoara in aceasta saptamana, la Geneva. Milioane de euro trec din conturile pasionaților in cele ale marilor case producatoare de ceasuri.

- Sobolanul reprezinta o varietate de lucruri din viata reala, totul depinzand de scenariul visului. Fiecare situatie este insotita de o emotie care iti ofera un indiciu care te ajuta sa o interpretezi in mod corespunzator. Ce inseamna cand visezi sobolani. Determinarea intelesului visului nu…

- Guvernul turc a dezvaluit, luni, ruta noului canal navigabil care ar urma sa faca legatura intre Marea Neagra si Marea Marmara paralel cu stramtoarea Bosfor, un proiect ambitios cu o lungime de 45 de kilometri care ar urma sa rivalizeze cu alte proiecte similare precum canalul Panama sau canalul Suez,…

- Unele vise ar putea reprezenta indicii legate de nivelul tau de stres, de temerile sau de speranțele tale cele mai mari. Iata unele dintre cele mai frecvent intalnite coșmaruri și ce inseamna ele, scrie realitatea.net.

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului…

- Nu-i iadul pe pamant, dar nu-i nici linistea de acasa! Este insa o experienta unica in cariera avand constiinta unei datorii bine facute in slujba unui popor. Oricare ar fi el! Vorbim aici de militarii romani care pleaca in teatrele de operații, locuri deloc accesibile si total necunoscute pentru civilii…

- Iata, asadar, ce sa mananci si la ce ore pentru a avea o stare de sanatate infloritoare. 8 a.m.: Cafea „In fiecare dimineata savurez un expreso sau un macchiato cu lapte de migdale. Multi oameni cred ca aceasta bautura nu le face bine, totul depinde de fiecare persoana in parte. Este…

- Erori in text si cifre exagerate. Astfel poate fi caracterizat un infografic postat recent pe o retea de socializare de catre presedintele R. Moldova, Igor Dodon, in care acesta prezinta o lista cu toate gradinitele care au beneficiat de ajutorul Fundatiei de binefacere „Din Suflet". La inceput de septembrie…

- Pentru multe persoane, Craciunul reprezinta mai mult decat impodobirea bradului, masa in familie, goana dupa cadouri sau rasplatirea colindatorilor. Pentru aceste persoane, Craciunul are o incarcatura emotionala extraordinara, iar de acesta sunt legate mai multe obiceiuri si credinte. Superstitiile…

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, a sustinut o declaratie in sedinta solemna comuna a Parlamentului consacrata implinirii a 28 de ani de la Revolutia din 1989, in care a aratat ca nu toti romanii au suferit de pe urma comunismului si ca uneori printre victime s-au insailat calaii."Fiecare…

- Senatorul Daniel Zamfir si omul de afaceri Ion Tiriac au reluat in spatiul public ”neadevaruri flagrante” prinvind Banca Nationala a Romaniei (BNR) si legate de Centrul de perfectionare profesionala si activitati sociale (CPPAS), unde se afla si arenele de tenis, potrivit unui comunicat publicat marti…

- Prin anularea din 14 decembrie a reglementarilor privind neutralitatea internetului se deschide calea catre scenarii in care providerii de internet pot taxa utilizatorii pentru accesarea unor pagini precum Facebook sau Instagram.

- Raluca Badulescu arata de-a dreptul spectaculos acum, insa atunci cand a decis sa scape de kilogramele in plus nu a fost vorba doar despre aspect, ci și despre probleme grave de sanatate cu care se confrunta. In urma cu ani, Raluca Badulescu avea peste o suta de kilograme și era total diferita fața…

- In numerologie, cifrele care se repeta au o insemnatate puternica, ele purtand o energie aparte. Data de 12.12 (12 decembrie) nu face excepție, mai ales ca numarul 12 este unul important in numerologie. 12 inseamna rezultate, final incununat de succes. Este și numarul semnului Pești, un semn astrologic…

- Acuzele aparute in urma discuției dintre premierul Mihai Tudose și șeful Consiliului Județean Timiș Calin Dobra și prefectul Eva Andreaș cu privire la faptul ca Primaria Timișoara nu ar fi facut demersuri pentru a cere bani pentru stingerea datoriilor istorice ale Colterm sunt false. Asta spune primarul…

- Produsele fast-food îngrașa și ne distrug sanatatea. Iata ce poți face ca sa nu te afecteze burgerii, pizza, sau delicioșii cartofi prajiți Cercetatorii susțin ca nu trebuie sa eliminam complet din dieta alimentele nesanatoase, ci sa controlam…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a scris miercuri pe Facebook ca, in cazul in care conducerea PSD nu il da afara din partid pe senatorul Serban NIcolae dupa jignirile aduse deputatei USR Cosette Chichirau, inseamna ca isi asuma public comportamentul deviant al acestuia. ”In cazul in care conducerea…

- Iata efectele incredibile ale consumului de oua asupra corpului uman Imunitate crescuta Un ou sau doua pe zi ajuta la imbunatatirea sistemului imunitar, gratie continutului bogat de seleniu. Copiii si adolescentii ar trebui sa manance regulat oua pentru ca acestea regleaza productia de hormoni tiroidieni. …

- "Stimați romani, 1 Decembrie inseamna, inainte de toate, solidaritate. 1 Decembrie este ziua in care noi sarbatorim ceea ce ne unește ca popor, dovedind ca avem puterea sa lasam deoparte ceea ce ne dezbina. Este ziua in care noi suntem chemați sa aratam ca avem ințelepciunea de a alege bucuria unei…

- De patru ani, antrenorul Alexandru Valah ii ajuta pe oameni sa slabeasca intr-un mod sanatos și un timp cat mai scurt printr-un program conceput de el insuși. Am profitat de asta pentru a afla cate ceva despre ce inseamna sa ai un „stil de viața sanatos“: se poate sport fara dieta? Dar dieta fara sport?…

- Intr-un moment de neatentie, cineva a izbit crucea si tabloul cu chipul Stelei Popescu, daramandu-le. Chiar daca totul s-a intamplat intr-o fractiune de secunda, toata lumea din manastire si-a facut semnul crucii. Superstitiile spun ca, daca o cruce se rupe sau cade si un tablou se prabuseste, cineva…

- Schimbarile aduse Codului fiscal, in special cele legate de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, și plata defalcata a TVA vor crea haos de la 1 ianuarie 2018, iar Romania va intra intr-un con de umbra in ceea ce privește investițiile straine majore, a declarat, miercuri,…

- 1. Te consoleaza atunci cand ești trista. Daca soțul tau prefera fericirea ta in defavoarea fericirii lui, este cel mai bun soț. In mod normal, barbaților nu prea le pasa de acest lucru, insa daca pentru soțul tau este important acest lucru, inseamna ca te iubește sincer și va face tot ce-i sta in…

- "Foarte bine ca l-a intrebat (n.r. : secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson pe ministrul de Externe Teodor Melescanu) si poate acum se lamureste si domnul Tillerson si poate si ambasada SUA cu aceasta mare furtuna intr-un pahar cu apa. Noua ne-a spus joi la Caras, domnul Badalau, presedinte executiv…

- Președintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc (PSD), a declarat duminica, intr-o emisiune televizata, ca exista un acord pe foarte multe lucruri propuse in pachetul de modificare a legilor justiției, insa vicepreședintele aceleiași comisii, senatorul Daniel Fenechiu (PNL), a replicat…