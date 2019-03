Faci accident, ești singurul rănit și părăsești locul. Consecințele legale Așadar, Codul penal prevede pedeapsa cu inchisoarea de pana la 7 ani pentru șoferii care parasesc locul accidentului fara acordul polițiștilor. Exista insa cel puțin o situație particulara in care prevederea de mai sus devine absurda și aceasta este atunci cand șoferul a produs un accident in care nu a fost implicata nicio alta mașina și singurul ranit este el. Citește continuarea pe DCBusiness. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

