- Aviz amatorilor de suveniruri excentrice. Turistii care vor sa duca acasa pietre din insula greceasca Skiathos risca o amenda de o mie de euro. Autoritatile au fost nevoite sa introduca pedeapsa pentru ca strainii luau atat de multe amintiri din natura incat provocau alunecari de teren.

- Momente de groaza traite de turiștii care faceau plaja pe insula greceasca Zakynthos. O stanca s-a prabușit, iar șapte dintre ei au fost raniți, consemneaza The Sun. Imaginile cu pietrele care se prabușesc peste turiștii aflați pe plaja Navagio au fost postate pe internet și arata momentele ingrozitoare…

- Turistii care viziteaza... The post Microbuz decapotabil pentru turistii care viziteaza un important oraș din vestul țarii. Este dotat cu caști la fiecare scaun, pentru traducere in patru limbi straine appeared first on Renasterea banateana .

- Rusia a anuntat luni ca l-a convocat pe ambasadorul Greciei si l-a notificat ca va raspunde la o decizie „neprietenoasa” a Greciei de a expulza doi diplomati rusi, scrie Reuters, potrivit news.ro.Ministerul de Externe al Rusiei a comunicat ca l-a convocat pe ambasadorul Andreas Friganas si…

- Meryl Streep, Cher, Colin Firth, Pierce Brosnan, Andy Garcia si Lily James se numara printre vedetele care vor fi prezente la premiera mondiala a mult asteptatului sequel al musicalului ''Mamma Mia!'', informeaza Press Association. La 10 ani dupa ce filmul bazat pe hiturile…

- La zece ani dupa ce Mamma Mia! Filmul a cumulat incasari de peste 600 de milioane de dolari pe tot globul, sunteți invitați sa va intoarceți in Kalokairi, magica insula a Greciei, pentru un nou muzical original bazat pe cantecele formației ABBA. Distribuția originala a primul film se intoarce, de asemenea,…

- Parlamentul Germaniei a aprobat vineri noi fonduri destinate Greciei, in contextul in care Atena trebuie sa se descurce autonom dupa incheierea, in august, a planului international de asistenta financiara, relateaza site-ul agentiei Reuters.