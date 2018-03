Faceti cumparaturi si iepurasul vine cu o bucatarie in cadou Și anul acesta, Iepurașul de Paște s-a pregatit cu premii atractive pentru clienții Iulius Mall Timișoara. O bucatarie complet mobilata și echipata și alte peste 5.600 de cadouri le vor fi oferite clienților mallului timișorean pentru a le face pregatirile de sarbatori mai ușoare și mai placute. „Lasa gatitul, mai bine gatește-te”, este indemnul Iulius Mall Timișoara lansat in apropierea Sarbatorilor Pascale. Pentru ca pregatirile pot fi greu de realizat și obositoare, Iulius Mall Timișoara vine in sprijinul clienților cu premii care sa le ofere confort deplin. In perioada 23 martie… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- Pe biletul, facut public pe un grup de o rețea de socializare, apare inscrisa ora 8.20, deși tichetul a fost achiziționat la ora 9.20. Așadar, dupa cum spune și aradeanul in cauza: „Noi am trecut la ora de vara dar automatele celor de la C.T.P au ramas la vechea ora ”. Cel mai probabil automatele…

- Vineri, 23 martie 2018, de la ora 10:00, elevii școlii au fost invitați in curte unde se derula una dintre activitațile „Școlii altfel”. A fost prezent un echipaj de la Antifrauda Oradea – Camelia Vereș și Dan Silaghi, unul de la Vama – Catalin Țarlea și cainele Astor și unul de la Colectare – Daniela…

- Pistolarii pregatiti de Gheorghe Pop, Mircea Budurisan si Monica Toth au urcat de cinci ori pe podiumul de premiere, dupa cum urmeaza: aur – Daria Haristiade, individual; Casian Codrean si Daria Haristiade, dublu mixt si echipa masculina, in componenta Casian Codrean, Luca Joldea si…

- Mai multe imagini cu munca de Sisif a drumarilor SDM au fost facute publice pe Facebook, atat de șoferi cat și de pietoni. Pe Calea Aradului, de exemplu, s-a lucrat de zor la plombarea gropilor. „Ce poți sa mai spui decat «Noua nu ne pasa, aici sunt banii dumneavoastra»? Astupare de…

- Daca in anii anteriori le-a vorbit credinciosilor ortodocsi aradeni despre „Adolescenta, Tinerii si Biserica” (2014), „Hristos si oamenii si Hristos” (2015), „Maica Domnului, darul Bunei Vestiri” (2017), de data aceasta parintele Constantin Necula va sustine o conferinta publica a carei tema este…

- Polițiștii timișeni de la Rutiera au organizat acțiuni pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere pe drumurile naționale, județene, dar și in localitați. Vizați au fost cei care au circulat bauți sau drogați, dar și șoferii care au circulat cu viteza prea mare.…

- Galeria este un vis mai vechi de-al artistului plastic angajat la pompieri. Tanarul Andrei Moga va expune acolo lucrari pe tema „Tradiții”, alaturi de elevi de-ai sai. Expoziția va avea caracter permanent și conține 50 de lucrari pe panza. Galeria de Arta Moga are prevazute și ateliere…

- Tanarul era cunoscut de polițiști, fiind cercetat in trei dosare penale pentru infracțiuni rutiere, printre care conducerea sub influența alcoolului și producerea unui accident. Polițiștii l-au oprit, joi, in trafic pe barbat. Acesta a oprit mașina și a coborat de la volan, moment in care…

- Atacul s-a petrecut pe strada Zorilor din Timișoara, miercuri in jurul orei 15. Tanara de 15 ani mergea liniștita pe strada in momentul in care hoțul i-a furat telefonul mobil. A fost prins, insa, la scurt timp dupa aceea și a fost reținut. „Prejudiciul in valoare de 3.500 de…

- Acțiunea va avea loc sambata, in 31 martie, incepand cu ora 10, in Parcul Rozelor din Timișoara. Organizatorii (Copacul cu haine) va așteapta acolo pana la ora 15. „Copacul cu haine revine la Timișoara. Pe 31 martie va incurajam sa faceți curațenia de primavara, sa scoateți din dulapuri…

- Polițiștii locali au acționat in proximitatea Pieței Mihai Viteazul, atat pentru indepartarea cerșetorilor din zona, cat si pentru fluidizarea traficului rutier și pietonal. E vorba de: strada Tudor Vladimirescu intersecție cu strada Crișan, strada Ștefan Augustin Doinaș intersecție cu Piața Mihai…

- Daca faceți naveta sau pur și simplu treceți pe un drum județean unde au aparut gropi, atunci trimiteți-ne și o fotografie (sau mai multe) pentru a le spune celor de la Consiliul Județean Timiș unde este șoseaua stricata. Dupa ce trece iarna (iar meteorologii ne asigura ca nu mai vine anotimpul…

- „Deoarece femeia și fiica in varsta de 8 ani au acuzat probleme de sanatate, aflandu-se intr-o stare de hipotermie, politistii de frontiera au contactat imediat serviciul medical de urgenta, care s-a deplasat la fata locului pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cele doua persoane au fost…

- Ovidiu Hațegan a mai arbitrat-o pe Leipzig in acest sezon. Nemții au pierdut in faza grupelor Ligii Campionilor, scor 1-3 contra lui Porto. Antrenorul Ralph Hasenhuttl s-a plans de asistentul Șovre, susținand ca a greșit decisiv la un gol al portughezilor: „Danilo a fost clar afara din joc,…

- In ciuda orelor de pregatire pentru aparițiile lor pe covorul roșu, unele vedete au fost surprinse in ipostaze de-a dreptul hilare conform https://www.thesun.co.uk/. Cu toata atenția asupra lor, vedetele au oferit mai multe momente amuzante in cadrul ediției 2018 a Galei Premiilor…

- Tanarul de 21 de ani a fost prins de polițiștii Secției 1 Timișoara. A fost identificat dupa ce reprezentanții unei societați comerciale la care era angajat au anunțat la poliție ca din magazin au disparut patru sticle cu alcool, in valoare de 2.600 de lei. „In cauza a fost intocmit…

- Competitia este organizata de CSM Oradea, CS Crisul si CSS LPS Bihorul. La concurs participa circa 450 de sportivi din Romania (toate cluburile din tara) si Ungaria. Competitia cinsteste memoria regretatului Herman Schier, primul inotator roman care a inotat suta de metri in timp mai mic de 56 de…

- Este cunoscut faptul ca tangoul argentinian naste iubiri si pasiuni pe viata. Pentru a intampina cum se cuvine debutul noului anotimp, Clubul oradean „Feeling Dance” ne propune de Marțisor sa purtam tangoul argentinian in piept. In luna martie, Feeling Dance da drumul celei de-a doua…

- Sesiunile de shopping vor fi rasplatite, iar doamnele și domnișoarele vor fi surprinse cu cele mai reușite cadouri de Ziua Internaționala a Femeii, inspirate din pasiunile lor pentru bijuterii și cosmetice. Clienții care cumpara in valoare de minimum 100 de lei din magazinele Iulius Mall Timișoara…

- In liga a II-a, toate echipele gazda a meciurilor, cu exceptia celor de la CS Mioveni, au trimis hartii la FRF cerand ca etapa sa se amane. UTA, la randul ei, a anuntat Casa Fotbalului ca nu risca sa se deplaseze ce aceasta vreme la Mioveni, infrastructura rutiera nepermitandu-i acest lucru.…

- E oficial, CNAIR a anuntat in sfarsit numele castigatorului in cazul contractului pentru centura sud. Astfel, invingatoare a fost desemnata oferta depusa de italienii de la Tirrena Scavi S.p.A, iar valoarea de semnare a contractului este de 272.432.921,95 lei, fara TVA. Durata contractului…

- Societatea ELBA-COM S.A. angajeaza ELECTRICIENI, LACATUSI MECANICI si MUNCITORI NECALIFICATI. Anuntul este valabil atat pentru Timisoara cat si pentru Arad. Cei interesati sunt rugati sa transmita CV-ul la nr. de fax. 0256-490062, mail: office@elba-com.ro sau la sediul firmei din Timisoara…

- „Din pacate, am fost eliminați din Cupa Romaniei. Sunt foarte suparat pentru ca am fost invinși de o echipa dintr-un eșalon inferior. Asta este. Trebuie sa muncim mai mult și sa ne concentram pe meciurile din campionat. Nu pot spune ca Fortius Buzau a fost mai buna decat noi, pentru ca, au…

- Directorul Liviu Andrica insista ca operațiunea este una in acord cu regulamentul de administrare a cimitirului și in spiritul pretențiilor celor care intrețin locurile de veci. Astfel, el insista ca se inlatura numai arborii crescuți intre morminte, nu și cei de pe alei. ”Noua ne reclama…

- Ultimele trei succese au fost bifate de fetele lui Dorin Varșandan cu ocazia celui de-al treilea turneu, desfașurat la Ștei, 3-0 cu Era Sport, LPS Bihorul (ambele din Oradea) și CSȘ Ștei. Urmatoarele doua turnee se vor disputa pe 3-4 și 17-18 martie (la Nadlac). Adauga Comentarii Adauga…

- CFR Calatori pune in vanzare pentru zilele de 14 și 24 februarie bilete la jumatate de preț pentru indragostiți/parteneri de calatorie cu trenul. Prin oferta „Plimbați-va in doi! Jumatate tu, jumatate noi!”, reducerea este de 50% din tariful biletului intreg și se acorda la achiziționarea…

- Idris Elba a ingenuncheat si a intrebat-o daca se casatoreste cu el la lansarea pe ecrane a celui mai recent film al sa, “Yardie”, care reprezinta si debutul sau regizoral. Sabrina Dhowre (actrita si top-model) a raspuns afirmativ. Aceasta va fi cea de-a treia casatorie pentru…

- Iranienii, ambii barbați, s-au prezentat in Vama Moravița duminica dupa-amiaza. Erau pasageri intr-un autoturism inmatriculat in Serbia și le-au aratat polițiștilor de frontiera doua pașapoarte cu insemnele autoritaților din Luxemburg. Oamenii legii au avut banuieli legate de documente și…

- Agentia de Servicii Professional angajaza:montatori subansamble, casieri, lucrator comercial, lucrator comercial fast-food, operator termoformare. Ce oferim: • Salariu brut ( 1950-2630 BRUT). • Bonuri de masa acordate pentru fiecare zi lucratoare. • Spor de productivitate…

- Elev al profesorului Marian Boboia, Sebastian este unul dintre cei mai tineri cantareti ai Transylvanian Opera Academy și ai Operei Naționale Romane din Cluj-Napoca laureați ai Hong Kong International Vocal Open Competition 2018. Pentru performanțele lirice deosebite de pe scena, Andrei…

- In luna ianuarie, Centrul Operational Judetean prin Compartimentul Monitorizare Situatii de Urgenta si Dispecerat a receptionat 669 apeluri de urgenta. Subunitatile Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad au intervenit in 577 de situatii de urgenta, iar Serviciile Voluntare pentru Situatii…

- Joi, 22 februarie de la ora 19:00, Eduard si Bianca invita publicul la un spectacol bazat pe impletirea magiei cu tehnologia și cu rețelele de socializare ce ne inconjoara. O experiența unica in cadrul careia sentimentele și trairile personale ofera adevarata atmosfera magica, anunta cei doi.…

- Urmatoarele partide vor fi decisive pentru ei. Proxima „verificare” e maine, la Santana, contra echipei locale Unirea. Meciul incepe la ora 16. Apoi, miercuri, UTA da piept cu Soimii Lipova (ora 12, teren Sanicolau Mic, iar daca gazonul nu e practicabil se va cauta alta varianta de stadion,…

- La fața locului s-a deplasat o autospeciala a pompierilor militari de lucru cu apa și spuma și doua ambulanțe de la SAJ Bihor. Potrivit primelor informații, victimele nu au suferit rani grave și au primit ingrijiri de la echipajele medicale. Polițiștii rutieri continua cercetarile…

- Agentul Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Direcției Poliției Locale a Primariei Municipiului Arad, aflat „la datorie” in intersecția dintre strada Elena Ghiba Birta și bulevardul Ștefan Augustin Doinaș, in zona Pieței Mihai Viteazul, a fost lovit de o mașina condusa de un barbat.…

- Sub privirile fostului campion mondial Mihai Leu, trei dintre sportivii pregatiti de Ruben Stoia au urcat pe podiumul competitiei de la Hunedoara. Este vorba despre: Daniel Otvos (categoria 26 Kg), Florin Otvos (34 Kg) – ambii locul I si Damian Bradean (46 Kg) – locul II, care au avut cate doua…

- Tudor Boscu, elev in clasa a VI-a A a obtinut premiul I; Razvan Andronie, clasa a VI-a A – premiul al II-lea; iar Razvan Ciolan, clasa a VI-a B – mentiune. Cei trei elevi au fost coordonati de profesoara Constanta Cablea. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Doua dintre ele s-au incheiat cu zambetul pe buze, 65-58 cu Roth Baia Mare și 52-43 cu CSȘ „Teodor Neș” Salonta, duelul cu gazdele de la CSȘ Brașovia Brașov fiind cedat cu scorul de 46-59. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- Scandalul izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intre taximetriști și șoferii Uber s-a soldat cu zeci de amenzi. Aproximativ 45 de persoane au fost sancționate pana acum la legea 91/1991 republicata. Dinte persoanele agresate numai trei au depus pana acum plangere la poliție, iar cercetarile…

- Marele premiu al juriului pentru film american de fictiune a fost decernat acestui lungmetraj in care joaca tanara actrita Chloe Grace Moretz. Povestea adolescentei fortate sa urmeze o terapie de conversie dupa ce fusese surprinsa pe cand era pe cale sa inceapa o relatie cu ”sefa de…

- Un test in care antrenorul Cristian Dulca va utiliza mai mult jucatorii aflati in probe. Duminica, „luceferii” vor avea zi libera, iar de luni vor intra in cantonament. Nu la Izvorani, cum era preconizat initial ci la Baile Felix. „Vazand ca temperaturile sunt ridicate am preferat sa…

- De vineri pana duminica, in perioada 19 – 21 ianuarie 2018, la demisolul Iulius Mall Timișoara se desfașoara Targul de Bijuterii și Accesorii Fashion. Iubitorii pieselor unicat, care denota multa creativitate artistica, vor descoperi podoabe lucrate manual, prin tehnici inedite și din…

- Barbatul, in varsta de 49 de ani, a fost oprit pentru un control de rutina in comuna Sacoșu Turcesc. Se afla la volan insa nu a putut sa le prezinte polițiștilor permisul de conducere și nici documentele autoturismului. Astfel, oamenii legii au facut o verificare in baza de date. „In…

- Accidentul a avut loc, duminica, 7 ianuarie, la ora 20:16, pe drumul comunal 14, situat in afara localitații bihorene Diosig. „Un barbat de 44 de ani, din municipiul Oradea, in timp ce conducea o motocicleta pe direcția Vama – Diosig, intr-o curba ușoara spre stanga, a pierdut…

- Filmarile au loc duminica, in 7 ianuarie, de la ora 15, la Scarț Loc Lejer. Ce au de facut participanții? Sa invețe versurile și sa se costumeze adecvat. Se admit confetti, beteala colorata sau penele. „Sa cantați piesa, pregatim negativul, sa dansați, sa aruncați confetttiiiii, sa radeți…

- Daca Anul Nou vine și cu dorința de a-ți imbogați garderoba cu piese in tendințe, atunci te poți bucura de promoții atractive in magazinele de la Iulius Mall cu articole de imbracaminte. Daca vrei sa fii in pas cu moda și cand vine vorba despre incalțaminte, gasești modele de sezon cu reduceri…

- Dr. Lucia Daina a informat ca primul nascut in anul 2018 la Maternitate este un baiat, care a vazut lumina zilei la ora 11:00. In prima zi din noul an, la Maternitatea de Stat s-au nascut cinci copilași. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv…

- Nu sunt suspiciuni cu privire la comiterea unei fapte penale. Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicina Legala, pentru efectuarea autopsiei. Conform unor informații, neconfirmate oficial, se pare ca, avand in vederea starea cadavrului, barbatul, a carui identitate a fost…

- Potrivit Mediafax, actele administrativ-fiscale respective pot fi, potrivit proiectului, procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și hotarari judecatorești pronunțate in materie penala care au la baza sesizari ale ANAF ramase definitive in sistemul cailor de atac, reprezentand:…