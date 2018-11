Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), cu sprijinul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, organizeaza pentru prima oara in Timișoara un seminar de afaceri cu tema: „Hong Kong: Your Perfect Partner in Belt and Road Business”. Vor fi prezentate oportunitațile de afaceri oferite de firme…

- BERBEC Nu va faceti un program foarte precis pentru azi, fiindca pot surveni evenimente neasteptate care va obliga sa va modificati programul de mai multe ori. Este posibil sa faceti cateva drumuri scurte in interes profesional si sa ajungeti acasa cu intarziere, spre nemultumirea partenerului de viata.…

- Comparatie frapanta intre doua comune ale aceluiasi judet. Cea mai avuta localitate are peste 500 de firme si afaceri de aproape 600 milioane de euro, iar cea mai prapadita are o singura firma cu o cifra de afaceri de doar 1.000 de euro. Prima se afla langa Iasi, la o distanta de 8 kilometri, iar a…

- Reprezentanți mediului de afaceri din Hong Kong au fost prezenți vineri la Camera de Comerț și Industrie București (CCIB), iar principalele obiective ale intrevederii au vizat o mai buna cunoaștere a mediului economic și investițional din Romania, chinezii aratandu-se interesați de sectorul IT.Din…

- BERBEC: Aveti rezultate deosebite pe plan social. Imaginatia poate fi motorul care sa va motiveze sa transformati visele in realitate. Spre seara primiti o veste buna de la persoana iubita.TAUR. Faceti schimbari importante in viata.

- Firmele care au intrat in ediția 2017 a programului Start-Up Nation mai pot sa depuna ultima cerere de decont pentru cheltuielile efectuate pana la 1 octombrie 2018, atrage antenția, vineri, Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

- Firmele locale pot depune cereri pentru finantari de 25.000 lei pentru participarea la targuri si expozitii internationale si de 10.000 lei pentru participarea la misiuni economice internationale, in cadrul unui program lansat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, bugetul…

- Raportat la cifra de afaceri, companiile de dimensiuni mici platesc impozite duble fata de cele mari, arata un studiu publicat luni de Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar Bancari din Romania - AAFBR.