Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanți ai companiei Facebook au declarat ca au inchis 68 de pagini și 43 de conturi asociate cu grupul brazilian de marketing Raposo Fernandes Associados (RFA) deoarece acestea au incalcat regulile și condițiile de utilizare ale platformei, transmite Reuters.

- Guvernul PSD pregateste corelarea, prin lege, a salariului minim de salariul mediu, dupa cum arata o propunere a Comisiei Nationale de Prognoza facuta publica de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intr-o postare pe Facebook. Astfel, incepand cu anul 2020, PSD ia in calcul modificarea Codului Muncii…

- Presedinta Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovici, care s-a remarcat in aceasta vara in lumea intreaga prin felul in care si-a sustinut echipa nationala la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia, este in centrul unei campanii de stiri false pe Facebook, dar in sens pozitiv, noteaza Liberation.

- iOS 12 este probabil cel mai ciudat update pe care Apple l-a lansat pentru dispozitivele sale mobile. Acesta nu este foarte bogat in functii noi si nici foarte diferit atunci cand vine vorba de interfata grafica, insa totodata pare sa fie unul dintre cele mai bune actualizari de pana acum, intrucat…

- Asociatia Pro Infrastructura afirma, referindu-se la Aeroportul “Henri Coanda”, ca la terminalul plecari sunt cozi interminabile si “un sentiment de autogara ticsita si depasita de situatie”, concluzia fiind ca aeroportul pierde astfel oportunitati si bani, relateaza News.ro. “Asa arata acum 30 de minute…

- Kristaps Kalvans, un utilizator al rețelei de socializare Facebook, a postat pe pagina sa un video cu întâlnirea pe care a avut-o în padure cu o familie de mistreți, informeaza Sputnik Letonia. Scroafa nu s-a sinchisit sa se apropie de automobil, ba chiar a mai aruncat și…

- Cele mai multe cereri de inchiriere pe segmentul locuintelor premium au fost, in primul semestru din 2018, pentru apartamente cu 3 camere, respectiv o treime din totalul tranzactiilor din zona de Centru - Nord a Capitalei, majoritatea chiriasilor fiind preponderent straini (peste 80%), conform unei…

- Tehnologiile Xerox pentru tiparul de producție sunt cunoscute in intreaga lume pentru oportunitațile pe care le aduc furnizorilor de servicii de imprimare. Astfel, nu e o surpriza faptul ca presa Xerox Iridesse™ și ediția Circle PersonalEffect® a soluției XMPie au fost premiate in cadrul InterTech™…