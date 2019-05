Facebook vede în social media viitorul vânzărilor online Persoanele cu mulți urmaritori pe Instagram vor putea, în curând, sa vânda direct în aplicație produsele pe care le promoveaza, dupa ce Facebook, care deține Instagram și Whatsapp, a declarat în aceasta saptamâna ca viitorul cumparaturilor va depinde de creatorii de conținut online, informeaza BBC, citata de Mediafax.Citeste continuarea pe StartupCafe.

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu mulți urmaritori pe Instagram vor putea, in curand, sa vanda direct in aplicație produsele pe care le promoveaza, dupa ce Facebook, care deține Instagram și Whatsapp, a declarat in aceasta saptamana ca viitorul cumparaturilor va depinde de creatorii de conținut online, informeaza BBC.Citește…

- Persoanele cu multi urmaritori pe Instagram vor putea, in curand, sa vanda direct in aplicatie produsele pe care le promoveaza, dupa ce Facebook, care detine Instagram si Whatsapp, a declarat in aceasta saptamana ca viitorul cumparaturilor va depinde de creatorii de continut online, informeaza BBC.…

- ​Instagram a anuntat ca începe un program de testare prin care vrea sa renunte la caracterul public al numarului de like-uri primite de uitlizatori pentru ceea ce posteaza pe reteaua de socializare. Practic, doar uitlizatorii care au facut postarea vor mai putea vedea câti urmaritori le-au…

- Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a dezvaluit o serie de schimbari ce vor avea loc la nivelul platformelor sociale ale companiei, inclusiv Instagram si Whatsapp, transmite BBC, citat de Mediafax. Noile caracteristici ale aplicatiilor constituie un raspuns direct adus criticilor pe scara larga, privind…

- Aplicatia de mesagerie Whatsapp si retelele de socializare Instagram si Facebook sunt indisponibile, duminica, in mai multe tari din lume.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și ALDE: Dragnea vrea REMANIERE extinsa. Cinci miniștri, pe LISTA NEAGRA/SURSE Downdetector a anuntat ca,…

- Platformele online te pot ajuta in diverse feluri sa iti rotunjesti veniturile. Daca stai sa te gandesti, este ceva ce faci deja, deoarece majoritatea persoanelor petrec cateva ore bune pe social media zi de zi. Exista cateva metode prin care te poti folosi de platformele online pentru a realiza venituri…

- Mark Zuckerberg, cofondatorul si presedintele Facebook, a promis miercuri ca va transforma aceasta retea de socializare intr-o platforma mai atenta fata de viata privata a utilizatorilor sai si centrata pe confidentialitate, avand astfel in vedere o modificare a strategiei, informeaza AFP. Potrivit…

- Domeniul Dracula Danes este modelul unei afaceri romanesti de succes. De aproape 3 decenii, complexul turistic din inima Transilvaniei aduce impreuna oameni pasionati de bun gust, calitate, natura, experiente unice si echitatie. Craft Interactive este alaturi de acest business de succes de…