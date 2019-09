Facebook va testa ascunderea like-urilor, în Australia Facebook va urma exemplul platformei Instagram, ascunzând numarul de like-uri pe care utilizatorii îl primesc la postari, în cadrul unui experiment efectuat în Australia, scrie BBC.

Începând de vineri, unii utilizatori australieni nu vor mai putea vedea numarul de like-uri sau de reacții pe care ceilalți utilizatori le primesc. Schimbarea controversata a fost încercata și de platforma sora Instagram, în mai multe țari, din iulie.



Facebook susține ca înlaturarea like-urilor reprezinta o încercare de a reduce presiunea sociala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

