Facebook va intensifica eforturile privind combaterea dezimformării înainte de alegerile pentru PE Facebook planuiește sa intensifice eforturile privin combaterea dezimformarii înainte de alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în luna mai, au anunțat luni reprezentanții companiei, relateaza Mediafax citând Reuters. Compania se afla sub presiune înca de la alegerile prezidențiale americane din 2016. Luna trecuta, UE a acuzat Google, Facebook și Twitter ca nu au depus suficient efort pentru a combate știrile false înainte de alegerile europene. Luni, Facebook a anunțat ca va deschide un centru operațional unde vor lucra ingineri,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

