- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat compania Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat pagina companiei Cambridge Analytica. Cambridge Analytica este o firma specializata in analiza...

- Atitudinea lui Mark Zuckerberg, faimosul fondator al rețelei de socializare Facebook, de pe vremea cand era tanar, se intoarce astazi impotriva lui, mai ales pe fondul ultimului scandal privitor la scurgerile de informații aparute in rețeaua de socializare.

- Cambridge Analytica, o firma de consultanța politica care l-a ajutat pe președintele american Donald Trump in campania din 2016, a accesat in mod ilegal datele a 50 de milioane de utilizatori de Facebook, scrie presa americana. Autoritațile americane pot amenda compania cu pana la 40.000 de dolari pentru…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump. Procuroul general al statului Massachusetts…

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea Departamentului de Stat de catre Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa. 'Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va…

- In scopul diminuarii riscurilor din mediul online, este necesara cunoasterea unor masuri minime de protectie a informatiilor private si de filtrare a celor postate. Analiza raspunsurilor pe care unii elevi le-au oferit la intrebarile legate de cunoasterea optiunilor elementare de protectie online ne…

- Razvan Burleanu a publicat un articol in care in acuza direct pe Mircea Sandu ca s-ar fi folosit de banii Federației Romane de Fotbal pentru a atribui contracte unor firme apropiate familiei sale. In articolul postat pe site-ul personal, actualul președinte FRF amintește doua firme, care și-au atins…

- Datele statistice agregate de ANRCETI arata ca, in anul 2017, numarul total al utilizatorilor de telefonie mobila a crescut. Astfel, in comparație cu 2016, numarul total al utilizatorilor a crescut cu 30,7 mii (+0,7%) și a totalizat 4,5 mil., iar rata de penetrare a acestor servicii, raportata la 100…

- "Dupa 31 de ani de serviciu in cadrul guvernului american, voi pleca la inceputul lui mai in cautarea unor noi oportunitati", a declarat Roberta Jacobson intr-un mesaj in spaniola publicat pe Twitter, fara sa precizeze motivele plecarii sale. Ea a dat asigurari ca relatiile dintre cele…

- Evan Spiegel, miliardarul care a creat Snapchat, are cele mai mari sanse sa fie „incoronat” cel mai bine platit director executiv al SUA in 2017, dupa ce veniturile sale totale au fost de 638 mil. dolari anul trecut, potrivit Financial Times. Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap,…

- Facebook Messenger a anunțat o schimbare majora pentru platforma sa de mesagerie in cursul acestei zile, modificarile fiind importante pentru cei care o folosesc in fiecare zi. Facebook Messenger are implementate de marți, 27 februarie, noi funcții care le permit companiilor sa-i ajute pe clienții cu…

- In cazul in care cetatenii vor constata ca operatorii de date personale nu le respecta drepturilor conferite de Noul Regulament General privind Protectia Datelor ce va inta in vigoare din 25 mai 2018, vor putea depune o plangere la Autoritatea...

- Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste" si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze liste pe diverse subiecte. Cu noua facilitate, utilizatorii pot crea in cadrul postarilor…

- Activitatea de servicii de piata prestate populatiei in anul 2017 a inregistrat o cifra de afaceri cu 15,5% mai mare comparativ cu anul 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cresterea a provenit de la activitatile de jocuri de noroc si alte activitati…

- Se schimba regulile care tin de protectia datelor personale. Firmele nu vor mai putea face schimb de informatii care tin de viata noastra privata, cum ar fi numerele de telefon sau adresele de e-mail.

- Simona Halep (2 WTA) tocmai a spus, din nou, ca va mai juca inca patru, cinci ani, ceea ce inseamna ca isi va incheia cariera la 31 de ani. Un motiv consta in faptul ca ea si-a asigurat deja linistea financiara.

- Agenția de Logistica a Apararii din cadrul Pentagonului (DLA) nu dispune de documentația necesara pentru a justifica modul in care au cheltuit 800 de milioane de dolari, se arata in raportului unui audit realizat de Ernst and Young, citat de BBC News. Compania Ernst and Young a constatat ca agenția…

- Un proiectil de razboi a fost ridicat de echipa pirotehnica a Departamentului de Pompieri Focșani, astazi (duminica), de la Bolotești. Potrivit unor surse, proiectilul este de calibrul 122 mm. Proiectilul a fost ridicat și transportat la depozitul special amenajat, urmand ca ulterior…

- Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR), normativ reglementat de Uniunea Europeana, va intra in vigoare la date de 25 mai 2018. Ce inseamna GDPR și cum va afecta procesul de recrutare a forței de munca in Romania? Va prezentam principalele drepturi pe care le vor avea persoanele fizice,…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. De ce?

- "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul sacrosanct de ancheta in favoarea democratilor si impotriva republicanilor", a transmis Trump pe Twitter, fara a da nume. "Asa ceva ar fi fost de neconceput pana foarte de curand", a adaugat…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri FBI-ul si Departamentul Justitiei ca au ”politizat” anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza AFP, citat de NEWS.RO.Citeste si: Lider ALDE, semnal DUR pentru PSD pe cota unica: 'La noi, cine joaca TARE este arta negocierii'…

- Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia modificare de algoritm anuntata de Facebook in prima luna a anului. Seful companiei, Mark Zuckerberg, a anuntat ca stirile care…

- Acreditarile pentru accesarea bazei de date Aadhaar, care contine informatii personale despre mai mult de un miliard de cetateni indieni, sunt vandute pe aplicatia WhatsApp pentru pretul de 500 de rupii, echivalentul a 8 dolari americani, potrivit Quartz. Dupa publicarea acestei stiri, guvernul…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.

- Facebook a anunțat vineri ca le va cere celor doua miliarde de utilizatori sa iși exprime opțiunea privind gradul de incredere pe care il au fața de știrile pe care le gasesc in newsfeed. Acest gest este o incercare a rețelei de socializare de a combate raspandirea dezinformarii, scrie AFP. Schimbarea…

- Noel Francisco, reprezentant al Departamentului de Justitie, a precizat in fata Curtii ca "timpul este esential", cerand o decizie inainte de luna iunie.Potrivit expertilor juridici, luarea unei decizii in acest caz ar putea sa dureze si un an, daca instanta va refuza sa analizeze cauza…

- Gaming-ul online a devenit rapid o industrie extrem de profitabila, iar jucatorii isi lasa frecvent conturile online vulnerabile la tentative de atac si pun in pericol progresele pe care le-au facut, datele personale si, posibil, banii, potrivit unei cercetari realizate de Kaspersky Lab.

- Ministerul de Externe al Ucrainei a avertizat cetațenii sai despre provocarile sistematice ale serviciilor secrete ruse impotriva ucrainenilor și le-a cerut, inainte de Craciun (sarbatorit in cele doua țari la 7 ianuarie), sa evite calatoriile in Rusia, scrie NewsOne, citand Twitter-ul Departamentului Consular…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- Dupa ce liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat ca butonul nuclear se afla pe biroul sau în permanenta, astfel ca SUA nu vor "putea sa înceapa un razboi". Într-un discurs televizat, el a spus ca întreg teritoriul american se afla în raza de actiune…

- Într-un interviu acordat lui Jack Dorsey, Twitter CEO, Edward Snowden a vorbit despre marea problema pe care o rerezinta controlul datelor personale al utilizatorilor diferitelor platforme. Snowden a precizat ca datele pe care multe companii le colecteaza despre utilizatorii…

- Franța solicita oficial ca WhatsApp sa nu mai transmita catre Facebook date privind utilizatorii sai, scrie Reuters, care citeaza CNIL, autoritatea de protecția a datelor din Hexagon, scrie libertatea.ro.Daca WhatsApp nu se se va supune deciziei, aceasta risca amenzi.

- Comisia responsabila de protectia vietii private din Franta a trimis catre WhatsApp o nota oficiala prin care ii cere celei mai populare aplicatii de mesagerie din lume sa nu mai impartaseasca date despre utilizatori cu Facebook, compania mama, in termen de o luna de zile. Presedintele National Data…