Facebook a anuntat joi seara ca a blocat doua campanii de manipulare, una orchestrata din Arabia Saudita si cealalta din Emiratele Arabe Unite si Egipt, care erau indreptate impotriva mai multor tari din Maghreb si din Orientul Mijlociu, si in special a Qatarului, relateaza AFP, preluata de Agerpres. In total, reteaua sociala a suprimat aproape 800 de conturi, pagini, grupuri si evenimente, in principal pe Facebook, dar si pe Instagram, care incercau sa alimenteze tensiunile in anumite state sau sa discrediteze lideri si guverne. Autorii acestor campanii au incercat sa-si ascunda identitatea,…