- Facebook s-a declarat luni ”deschis unei reglementari semnificative” a retelelor de socializare, subliniind ca si-a modificat in mod considerabil practicile, in urma unui apel al parlamentarilor britanici care indeamna la o consolidare a regulilor in lupta impotriva "fake news" si utilizarii abuzive…

- Presedintele american Donald Trump si Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, au decis ca discursul anual despre "Starea Uniunii" va fi rostit de presedinte in data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amanat din cauza blocajului guvernamental partial. Nancy Pelosi l-a invitat…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a sustinut miercuri ca parlamentul de la Londra are doar doua optiuni: retragerea Regatului Unit din UE fara un acord sau renuntarea la Brexit, informeaza Reuters. Dupa ce Camera Comunelor a respins saptamana trecuta acordul cu Uniunea Europeana la…

- Senatul american va publica in aceasta saptamana un raport care va prezenta detalii privind amploarea campaniei de dezinformare ruse din timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016, relateaza duminica Washington Post, potrivit Reuters preluata de Agerpres. Raportul,…

- Marea Britanie va fi nevoita sa amane iesirea din Uniunea Europeana daca prim-ministrul Theresa May pierde votul de incredere de miercuri seara, a declarat David Gauke, ministrul de Justitie al UK. "Din moment ce Theresa May a negociat acordul cu Uniunea Europeana, cred ca este inevitabila…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca nu a pus niciodata in discutie si nici nu va pune libertatile fundamentale pe care se bazeaza Uniunea Europeana, printre care libera circulatie. Teodorovici sustine ca declaratia sa referitoare la dreptul de a munci in Uniunea Europeana viza…

- Fortele navale ucrainene acuza Rusia ca a deschis duminica seara focul asupra unor nave din flota lor in Marea Neagra, lovind o nava si ranind un membru al echipajului, relateaza Reuters si AFP. Anuntul a fost facut pe contul de Facebook al Fortelor navale ucrainene dupa o zi de escaladare…