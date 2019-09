Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 30 de copii au murit in Liberia in urma unui incendiu produs la o școala de la periferia capitalei țarii, Monrovia, au informat miercuri surse din Poliție, citate de Reuters.„Copiii studiau Coranul in momentul in care a izbucnit focul”, a informat Moses Carter, purtator de cuvant…

- Sase bombe au explodat vineri in trei locatii diferite din Bangkok, capitala Thailandei. Un alt dispozitiv explozibil a fost recuperat inainte de a fi detonat, a informat un ofiter senior din cadrul politiei, relateaza site-ul agentiei Reuters, noteaza mediafax. Colonelul Kamtorn Uicharoen a informat…

- Carteluri ale criminalitatii transnationale se dezvolta din ce in ce mai puternic in Asia de Sud-Est si fac profit exploatand coruptia generalizata, slaba aplicare a legii si lipsa controalelor la frontiere, a declarat joi Organizatia Natiunilor Unite, transmite Reuters din Bangkok. Astfel…

- Echipa lui Boris Johnson, fostul ministru britanic de Externe si favorit sa devina noul premier britanic, doreste sa organizeze alegeri nationale in vara lui 2020 si a inceput deja stanga fonduri pentru a angaja mai multe persoane pentru a pregati Partidul Conservator in vederea scrutinului, a informat…

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook, in investigatia referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta Cambridge Analytica,…

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook, in investigatia referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta Cambridge Analytica,…

- Iranul a depașit limita privind rezervele de uraniu, care a fost setata prin semnarea acordului nuclear din 2015, in pofida averstismentelor date de semnatarii europeni, au informat luni doua surse, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax."Așa cum am anunțat cand am spus ca…

- Politia din Belgia a arestat un barbat acuzat ca a planuit un atac terorist asupra ambasadei SUA din Bruxelles, au informat procurorii luni, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Barbatul, identificat doar dupa initialele M.G., a fost arestat sambata. El neaga acuzatiile. Citește și: Anunț…